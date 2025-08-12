دریافت 34 MB
  1. فیلم
  2. فرهنگ و اندیشه
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

خبرنگاری که آرزوی زیارت اربعین بر دلش ماند

مراسم گرامیداشت روز خبرنگار با حضور وزیر کشور و تعدادی از خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه برگزار شد.

