شهدای رسانه نهاوند روایتگران همیشگی حقیقت و مقاومت

همدان- جانشین فرمانده سپاه نهاوند گفت: شهدای رسانه این دیار، صحنه‌های مقاومت ملت را تا لحظه شهادت روایت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ میثم رحیمی پیش از ظهر سه‌شنبه در دیدار با خانواده دو شهید رسانه نهاوند، شهید رضا سوری از روستای وهمان و شهید الله‌مراد نادری از روستای تکه، اظهار کرد: نهاوند در دوران دفاع مقدس دو شهید رسانه و خبرنگار و در مجموع ۸۶۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است. این شهرستان همچنین در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر چهار شهید و حدود ۲۰ مجروح جنگی داشته است.

وی با بیان اینکه خبرنگاری مسئولیتی سنگین در انتقال حقیقت به مردم دارد، افزود: این وظیفه در جبهه‌های نبرد دوچندان می‌شود؛ آن‌جا که خبرنگار با لنز دوربین یا قلم خود زیباترین صحنه‌های مقاومت را روایت کرده و این حس غرور را به پشت جبهه می‌رساند.

رحیمی عنوان کرد: شهدای رسانه نهاوند مانند ۳۵۰ خبرنگار شهید کشور، تا لحظه شهادت پیام‌خواه حقیقت بودند و حس جبهه‌ها را در قاب تصویر و گزارش به مردم منتقل کردند. از آغاز انقلاب تاکنون اصحاب رسانه همواره در کنار مردم و رزمندگان بوده‌اند و این مسیر همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: شهیدان رسانه با شهادت خود پیام‌شان را به نسل امروز رساندند و خانواده‌های این شهدا نیز حامل پیام‌های ارزشمندی برای جامعه هستند که باید با جان و دل شنیده شوند.

در ادامه علی چگنی، جانشین بسیج رسانه نهاوند و مسئول خانه مطبوعات این شهرستان، گفت: شهیدان سوری و نادری از نخبگان رسانه بودند که در حوزه ورزشی و به‌ویژه فوتبال، عکاسی، تصویربرداری و یادداشت‌برداری در جبهه‌ها فعال بودند و امروز افتخار رسانه نهاوند محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: آنها در کنار مهارت‌های حرفه‌ای، حس مسئولیت‌پذیری ویژه‌ای نسبت به مردم و رزمندگان داشتند و تا پایان حیات در کنار آنان ماندند و جان شیرین خود را در راه خدا تقدیم کردند.

چگنی با بیان اینکه شهرستان نهاوند حدود ۳۰ خبرنگار عضو بسیج رسانه و خانه مطبوعات دارد، افزود: خبرنگاران این دیار با الگوگیری از شهدای رسانه، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر نیز در برابر جنگ روانی دشمنان ایستادند و آرامش را به جامعه تزریق کردند.

در پایان این مراسم با اهدای لوح و هدایا از خانواده شهیدان رسانه نهاوند قدردانی شد.

