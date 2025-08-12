شهدای رسانه نهاوند روایتگران همیشگی حقیقت و مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ میثم رحیمی پیش از ظهر سه‌شنبه در دیدار با خانواده دو شهید رسانه نهاوند، شهید رضا سوری از روستای وهمان و شهید الله‌مراد نادری از روستای تکه، اظهار کرد: نهاوند در دوران دفاع مقدس دو شهید رسانه و خبرنگار و در مجموع ۸۶۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است. این شهرستان همچنین در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر چهار شهید و حدود ۲۰ مجروح جنگی داشته است.

وی با بیان اینکه خبرنگاری مسئولیتی سنگین در انتقال حقیقت به مردم دارد، افزود: این وظیفه در جبهه‌های نبرد دوچندان می‌شود؛ آن‌جا که خبرنگار با لنز دوربین یا قلم خود زیباترین صحنه‌های مقاومت را روایت کرده و این حس غرور را به پشت جبهه می‌رساند.

رحیمی عنوان کرد: شهدای رسانه نهاوند مانند ۳۵۰ خبرنگار شهید کشور، تا لحظه شهادت پیام‌خواه حقیقت بودند و حس جبهه‌ها را در قاب تصویر و گزارش به مردم منتقل کردند. از آغاز انقلاب تاکنون اصحاب رسانه همواره در کنار مردم و رزمندگان بوده‌اند و این مسیر همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: شهیدان رسانه با شهادت خود پیام‌شان را به نسل امروز رساندند و خانواده‌های این شهدا نیز حامل پیام‌های ارزشمندی برای جامعه هستند که باید با جان و دل شنیده شوند.

در ادامه علی چگنی، جانشین بسیج رسانه نهاوند و مسئول خانه مطبوعات این شهرستان، گفت: شهیدان سوری و نادری از نخبگان رسانه بودند که در حوزه ورزشی و به‌ویژه فوتبال، عکاسی، تصویربرداری و یادداشت‌برداری در جبهه‌ها فعال بودند و امروز افتخار رسانه نهاوند محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: آنها در کنار مهارت‌های حرفه‌ای، حس مسئولیت‌پذیری ویژه‌ای نسبت به مردم و رزمندگان داشتند و تا پایان حیات در کنار آنان ماندند و جان شیرین خود را در راه خدا تقدیم کردند.

چگنی با بیان اینکه شهرستان نهاوند حدود ۳۰ خبرنگار عضو بسیج رسانه و خانه مطبوعات دارد، افزود: خبرنگاران این دیار با الگوگیری از شهدای رسانه، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر نیز در برابر جنگ روانی دشمنان ایستادند و آرامش را به جامعه تزریق کردند.

در پایان این مراسم با اهدای لوح و هدایا از خانواده شهیدان رسانه نهاوند قدردانی شد.