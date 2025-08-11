  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲:۳۳

برافراشته شدن پرچم حشدالشعبی توسط مواکب عراقی در حرم امام حسین (ع)

فیلمی از برافراشته شدن پرچم حشدالشعبی توسط مواکب عراقی در حرم امام حسین (ع) را مشاهده می‌کنید.

دریافت 5 MB

فیلم: هادی نجف‌زاده

کد خبر 6557999

