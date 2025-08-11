https://mehrnews.com/x38LnK ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲:۳۳ کد خبر 6557999 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲:۳۳ برافراشته شدن پرچم حشدالشعبی توسط مواکب عراقی در حرم امام حسین (ع) فیلمی از برافراشته شدن پرچم حشدالشعبی توسط مواکب عراقی در حرم امام حسین (ع) را مشاهده میکنید. دریافت 5 MB فیلم: هادی نجفزاده کد خبر 6557999 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری اربعین حسینی در موکب محبان علی بن ابیطالب (ع) کربلا مواکب استان سمنان در مسیر عاشقی عزاداری مواکب و هیئات مذهبی عراقی در حرم امام حسین (ع) بازگشت ۵۳ درصد زوار اربعین به داخل کشور برچسبها اربعین حسینی امام حسین(ع) اربعین 1404
