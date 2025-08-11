https://mehrnews.com/x38LnL ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲:۴۱ کد خبر 6558000 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲:۴۱ عزاداری مواکب و هیئات مذهبی عراقی در حرم امام حسین (ع) فیلمی از عزاداری مواکب و هیئات مذهبی عراقی در حرم امام حسین (ع) را مشاهده میکنید. دریافت 19 MB فیلم: هادی نجفزاده کد خبر 6558000 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری اربعین حسینی در موکب محبان علی بن ابیطالب (ع) کربلا برافراشته شدن پرچم حشدالشعبی توسط مواکب عراقی در حرم امام حسین (ع) نماهنگ| خادمین امام حسین (ع) در خدمت زائرین اربعین برچسبها اربعین حسینی اربعین 1404 حرم مطهر امام حسین(ع)
