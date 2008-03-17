مجوز حضور بانوان کاراته کا ایرانی با حجاب اسلامی در رقابتهای آسیایی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون کاراته کشورمان که هم اکنون در مراکش به سر می برد جلسات متعددی را با مسئولان فدراسیون جهانی به خصوص "اسپینوزا" رئیس این فدراسیون برگزار کرده و در نهایت مجوز حضور بانوان در رقابتهای قهرمانی آسیا را کسب نمود. این حالیست که تلاش مسئولان قبلی برای اخذ چنین مجوزی پیش از این نتیجه نداده بود.

کسب این مجوز باعث شد تا تمامی بانوان مسلمان کاراته کا در قاره آسیا بتوانند با حفظ پوشش اسلامی در رقابتهای قاره ای به روی تاتامی بروند. ضمن اینکه در بین بانوان کشورمان نیز انگیزه مضاعفی را برای فعالیت بیشتر بوجود آورده است.

از سوی دیگر اخذ چنین مجوزی می تواند نوید دهنده این باشد که با گسترش روابط مسئولان فدراسیون کاراته کشورمان با مسئولان فدراسیون جهانی در آینده ای نزدیک مجوز حضور در رقابتهای قهرمانی جهان نیز صادر شود.