۴ شهروند ارزشمند در عرصه حوزه سلامت بوشهر تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر و مدیرکل دفتر امور اجتماعی و تعدادی از مدیران کل استان از علیرضا باقری مسئول مرکز فراهم آوری و اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، نادر شکیب آزاد فوق تخصص خون کودکان، ابراهیم شفیعی جراح قلب و احمد کریمی داروساز به عنوان شهروند ارزشمند تجلیل شدند.

در این مراسم که در استانداری برگزار شد از علیرضا باقری، نادر شکیب آزاد، ابراهیم شفیعی و کریمی تحت عنوان شهروند ارزشمند از خدمات آنها در حوزه مسئولیت اهدای عضو، کودکان سرطانی، جراحی قلب و خدمات داوطلبانه با اهدای تندیس و لوح تقدیر قدردانی شد.

این رویداد با هدف بزرگداشت نقش سازنده و ارزشمند داوطلبان در جامعه برگزار شد و به اهمیت فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی این افراد تأکید داشت.