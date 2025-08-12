به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین حسینی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که به مناسبت ۲۱ مرداد، روز ملی حمایت از صنایع کوچک برگزار شد، از تصویب راهکارهای عملیاتی برای رفع چالشهای واحدهای تولیدی خبر داد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر افزود: لیست طرحهای صنعتی که در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به بهرهبرداری میرسند، همراه با میزان برق مورد نیاز، به شرکتهای توزیع و برق منطقهای فارس اعلام، تا برنامهریزی لازم برای تأمین برق صورت گیرد.
تشکیل کمیته فرعی برای رفع مشکلات برق
وی گفت: کمیتهای متشکل از نمایندگان استانداری، شرکتهای توزیع و برق منطقهای فارس، منطقه ویژه اقتصادی، و شیلات به دبیری شرکت شهرکهای صنعتی تشکیل میشود تا به صورت مستمر مشکلات کسری برق واحدهای تولیدی را بررسی و راهکارهای فوری ارائه دهد.
حسینی با اشاره به تسریع در اجرای پروژههای زیرساخت برق گفت: با واریز قدر السهم از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و شرکت شهرکهای صنعتی، شرکت برق منطقهای فارس موظف شد اجرای پروژههای نیرورسانی شهرک صنعتی بوشهر ۲ را با ظرفیت ۶۰ مگاولت آمپر تسریع و گزارش ماهانه پیشرفت را ارائه کند.
راهکارهای جایگزین تأمین انرژی
وی بیان کرد: بررسی امکان نصب پنلهای خورشیدی روی سولهها یا احداث مزارع خورشیدی با همکاری بانکهای عامل و همچنین اطلاعرسانی و پیگیری نصب دستگاههای کنترل کننده میزان مصرف برق برای همه واحدهای تولیدی انجام شود.
حسینی در پایان با تاکید بر شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «حمایت از سرمایهگذاری برای تولید»، خاطرنشان کرد: این مصوبات گام مؤثری در جهت رفع موانع تولید و ارتقای بهرهوری صنایع کوچک و متوسط استان خواهد بود.
