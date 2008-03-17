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۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۹

اعتراضISP ها به مزایده VOIP شرکت زیرساخت

اعتراضISP ها به مزایده VOIP شرکت زیرساخت

نائب رئیس انجمن شرکتهای اینترنتی ایران در جمع مدیران اجرایی انجمن ISP ها اعتراض رسمی صنف را به مزایده سرمایه محور VOIP شرکت زیر ساخت اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا علمی دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت : وقتی جوانان متخصص از 7 سال پیش با سرمایه های شخصی خود صنعت تلفن اینترنتی را به این کشور وارد کردند و به صورت خودکفا زمینه اشتغال هزاران جوان تحصیلکرده را مهیا ساختند، نباید اینگونه رفتار شود.


وی اضافه کرد: هم اکنون در سطح کشور 120 شرکت ارائه کننده خدمات VOIP و کارت تلفن داخل به خارج داریم که مجوز شرکت مخابرات را در دست دارند حال نمی دانم چه شده که یک مزایده گذار این پتانسیـل عظیم مـلی را نه درک می کند و نه می بیند.

علمی در پایان ضمن درخواست از مراجع نظارتی برای پیگیری دقیق این مسئله افزود: در اولین فرصت، دپارتمان تلفن اینترنتی انجمن در یک نشست سراسری به بررسی راهکارهای دفاع از حقوق همکاران خواهد پرداخت.

کد مطلب 655899

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