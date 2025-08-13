  1. استانها
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال؛ رانندگان حوصله به خرج دهند

ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال؛ رانندگان حوصله به خرج دهند

کر ج -رئیس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال خبر داد و از رانندگان خواست با صبر و حوصله حرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: این ترافیک در خط جنوبی آزادراه تهران - شمال از محدوده تونل ١٧ تا تونل البرز و در ادامه تا انتهای آزادراه سنگین است.

وی گفت: اکنون ترافیک در خط شمالی آزادراه کرج - قزوین حدفاصل پل حصارک تا بهشت سکینه نبمه سنگین است.

کرمی یادآورشد: انتظار می‌رود رانندگان زمان سفر خود را مدیریت کرده و از عجله و شتاب پرهیز کنند.

استان البرز دارای یک هزار و ۶۶۶ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده‌ای کشور مربوط به راه‌های این استان است.



