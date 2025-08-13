ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال؛ رانندگان حوصله به خرج دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: این ترافیک در خط جنوبی آزادراه تهران - شمال از محدوده تونل ١٧ تا تونل البرز و در ادامه تا انتهای آزادراه سنگین است.
وی گفت: اکنون ترافیک در خط شمالی آزادراه کرج - قزوین حدفاصل پل حصارک تا بهشت سکینه نبمه سنگین است.
کرمی یادآورشد: انتظار میرود رانندگان زمان سفر خود را مدیریت کرده و از عجله و شتاب پرهیز کنند.
استان البرز دارای یک هزار و ۶۶۶ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جادهای کشور مربوط به راههای این استان است.
نظر شما