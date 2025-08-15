مسئولان در بیان مواضع مراقب اثر آن بر جبهه داخلی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه، با اشاره به روایت حضرت علی (ع) در جنگ صفین و شب «لیلهالحریر» اظهار کرد: این داستان نشان میدهد که در میدان نبرد باید سخنی گفت که موجب تقویت روحیه جبهه حق شود، اما در عین حال نتیجه هر کار در گرو مشیت الهی است.
وی با تأکید بر هماهنگی کامل میان دولت و نیروهای مسلح، تصریح کرد: امروز در کشور وحدت خوبی حاکم است و مسئولان باید مراقب باشند اظهاراتشان این وحدت را خدشهدار نکند.
امامجمعه همدان با اشاره به گرانی برخی اقلام در استان، خواستار تشدید نظارت دولت و دستگاه قضائی بر بازار شد و گفت: بسیاری از کالاها با ارز دولتی وارد میشوند اما قیمت آنها متناسب کاهش نمییابد و این موضوع نباید موجب رنجش مردم شود.
وی تأکید کرد: تعزیرات به تنهایی قادر به کنترل قیمت نیست و همه دستگاههای نظارتی باید هماهنگ عمل کنند.
آیتالله شعبانی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، شکست اصلی دشمن را ناکامی در ایجاد گسست فرهنگی و اجتماعی در ایران دانست و گفت: مخالفت با رژیم صهیونیستی به نقطه وحدت ملی تبدیل شده است؛ از اصولگرا و اصلاحطلب گرفته تا حتی برخی مخالفان نظام و ایرانیان خارجنشین.
وی افزود: وعدههای رژیم صهیونیستی برای حل مشکل آب کشور همان وعدههای توخالی است که پیشتر به مردم غزه داده و هرگز عملی نکردند. مسئولان باید این واقعیتها را از طریق رسانهها به افکار عمومی منتقل کنند.
نماینده ولیفقیه در استان همدان با بیان اینکه پیادهروی اربعین قدرت نرم جریان شیعه است، گفت: دشمن تلاش میکند با برجستهکردن ضعفهای جزئی، حقیقت این حرکت عظیم را پنهان کند.
وی با تقدیر از ۱۹۰ موکب استان همدان که امسال به زائران خدمات ارائه کردند، بر نقش رسانهای در انعکاس این وحدت و همدلی بزرگ تأکید کرد.
