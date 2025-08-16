۶ هزار متر مربع اراضی کشاورزی دامغان آزاد سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی صبح شنبه در بازدید از مناطق باغات دامغان هر گونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی را ممنوع دانست و ابراز داشت: همه تلاش‌ها بر حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی است.

وی با بیان اینکه با هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز برخورد می‌شود، افزود: هدف از این اقدام کمک به چرخه تولید و حفظ امنیت غذایی است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی دامغان با بیان اینکه طی هفته گذشته با دو مورد ساخت و ساز غیر مجاز در آهوانو برخورد شد، ابراز داشت: این موارد شامل بنا و دیوار کشی بوده است.

شوکت آبادی از آزاد سازی شش هزار متر مربع از اراضی کشاورزی منطقه آهوانو خبر داد و تصریح کرد: با دستور قضائی این ساخت و سازها تخریب شدند.

وی با بیان اینکه این اقدامات با جدیت در دستور کار جهاد کشاورزی دامغان قرار دارد، افزود: طبق تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی ساخت و ساز غیر مجاز قلع و قمع می‌شود.