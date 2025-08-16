  1. استانها
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

خسارت طوفان و تندباد به شبکه برق بستک استان هرمزگان

بندرعباس- مدیر برق شهرستان بستک از خسارت طوفان و تندباد به شبکه برق بستک استان هرمزگان خبر داد و گفت: تعویض و جایگزینی ۱۷ تیر برق انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم دهگری از ترمیم خسارت‌های طوفان و تندباد به شبکه برق این شهرستان خبر داد و بیان کرد: بر اثر بروز حوادث اقلیمی ۱۷ تیر برق در مناطق روستایی این شهرستان دچار حادثه شد.

وی با بیان اینکه این حوادث در منطقه گوده بعد از روستای کنچی رخ داد، افزود: با تلاش نیروهای اجرایی شبکه برق روستایی در این مناطق ترمیم شد و ۱۷ تیر آسیب دیده جایگزین شدند.

مدیر برق شهرستان بستک با تقدیر از نیروهای اجرایی اضافه کرد: نیروهای عملیاتی برق این شهرستان در شرایط بحران و در گرمای طاقت فرسای جنوب در کنار مردم قرار دارند.

گَودَه منطقه‌ی وسیعی در بخش مرکزی شهرستان بستک در استان هرمزگان ایران است.

این منطقه تقریباً به طول یکصد کیلومتر که از مغرب به مشرق ادامه دارد که سمت شمال غربی آن به‌وسیله کوه‌های بلند بسته شده‌است و گردنه پاسخند آخرین مرز بین راه شهرستان بستک و لار را به وجود آورده‌است.

کُنچی روستایی از روستاهای آباد منطقهٔ گوده و از توابع بخش مرکزی شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان در جنوب ایران واقع شده‌است

