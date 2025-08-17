تبلیغات اسلامی بوشهر رتبه برتر امور قرآنی کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از کسب رتبه برتر اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی این استان خبر داد.

دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان بوشهر این افتخار را نشان از هویت قرآنی و فعالیت‌های فاخر قرآنی این استان برشمرد و افزود: استان بوشهر اولین پایتخت قرآنی کشور و خاستگاه فعالیت‌های قرآنی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: بر اساس ارزیابی سازمان دارالقرآن الکریم، استان بوشهر در سال ۱۴۰۳ در راستای برنامه‌های قرآنی ابلاغی، جز استان‌های برتر کشور انتخاب شده، و استان بوشهر تنها استانی است که در سه سال گذشته به صورت پیاپی حائز کسب رتبه برتر شده است.

حجت‌الاسلام قادری گفت: پس از ارزیابی‌های انجام گرفته توسط سازمان دارالقرآن الکریم، حجت‌الاسلام علی تقی‌زاده، رئیس این سازمان با ارسال نامه‌ای اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر را به عنوان استان برتر کشوری برشمرد.

دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان بوشهر تصریح کرد: کارنامه نهایی ارزشیابی عملکرد قرآنی استان در سال ١٤٠٣، مشتمل بر موضوعاتی از قبیل «خروجی سامانه‌های اختصاصی این سازمان، به ویژه سامانه مدیریت آموزش، ارزیابی و اعطای مدارک عمومی و تخصصی به حافظان قرآن کریم، صدور و تمدید مجوز فعالیت تشکل‌های قرآنی مردم‌نهاد، کم و کیف ارتباط و تعامل ادارات امور قرآنی و کارشناسان و رابطان قرآنی با این سازمان و واحدهای تخصصی است که ادارات قرآنی سراسر کشور منطبق با این موضوعات مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.