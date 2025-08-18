به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، پویانمایی «موزه» از تولیدات مرکز صبا به کارگردانی بهروز یغمائیان و آبتین یغمائیان، به نهمین دوره جشنواره بینالمللی انیمیشن و کمیک «چانیکارتون» (Chaniartoon) که در شهر چانیا یونان برگزار میشود راه پیدا کرده است.
جشنواره «چانیکارتون» یکی از رویدادهای مهم هنرهای تصویری است که هر ساله میزبان آثار پویانمایی کوتاه از سراسر جهان میباشد. این رویداد امسال در تاریخ ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر) با بخشهای متنوعی از جمله نمایش فیلمها، کارگاههای آموزشی، نمایشگاه کمیک، تجربیات واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) و رویدادهای جانبی دیگر برگزار میشود.
مجموعه پویانمایی «موزه» با بهرهگیری از تکنیک استاپموشن، اثری جذاب و آموزشی است که با هدف آشنایی کودکان با تاریخ هنر ایران تولید شده است. این مجموعه، بیننده را به سفری در زمان میبرد تا هویت فرهنگی، اجتماعی و تمدنی آثار هنری ایرانی را کشف کند. طراحی فضای هر قسمت از این مجموعه برگرفته از معماری و تزئینات تاریخی ایران است و پیوندی مستحکم میان هنر و معماری ایرانی برقرار میکند.
اداره کل تأمین و رسانه بینالملل صداوسیما مسئولیت توزیع بینالمللی این اثر را بر عهده دارد.
