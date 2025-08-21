به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: امتحانات نهایی پایه دوازدهم به صورت کشوری و طبق برنامه ابلاغی وزارت آموزش و پرورش در حال برگزاری است و حتی در ایام تعطیلات پیش‌رو که به منظور مدیریت مصرف انرژی اعمال می‌شود، بدون تغییر در زمان مقرر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بر این اساس، امتحانات روز شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۴ طبق برنامه تعیین‌شده برگزار خواهد شد و دانش‌آموزان پایه دوازدهم دروس ریاضی ۳، فلسفه ۲ و ریاضیات گسسته را امتحان خواهند داد.

به گفته وی این امتحانات در رشته‌های ریاضی‌فیزیک، علوم انسانی، تجربی و معارف برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به تعداد شرکت‌کنندگان بیان کرد: در این روز ۶۳۴ دانش‌آموز در ۱۳ حوزه امتحانی در ۱۲ شهرستان استان حضور خواهند یافت و مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده در امتحانات خود شرکت می‌کنند.

مرتضوی همچنین گفت: سایر امتحانات داخلی مدارس در این ایام لغو شده و زمان برگزاری مجدد آن توسط مدارس به دانش‌آموزان و والدین اطلاع‌رسانی خواهد شد تا هیچ اختلالی در روند آموزشی ایجاد نشود.

وی در پایان تأکید کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری منظم امتحانات در شرایط فعلی فراهم شده و خانواده‌ها و دانش‌آموزان نباید نگرانی بابت تعطیلات داشته باشند.