به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی جمعه شب در آئین سوگواری شهادت کریم اهل‌بیت امام حسن مجتبی (ع) در مسجد چهارده معصوم (ع) (بحرانی) گناوه با تسلیت ایام سوگواری روزهای پایانی ماه صفر، با بیان جایگاه والای سبط اکبر پیامبر (ص)، به تبیین ابعاد شخصیتی و تاریخی آن حضرت پرداخت.

امام جمعه گناوه در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه تاریخ اهل‌بیت (ع) به غیر از امام عصر (عج) در مجموع ۲۵۰ سال ادامه داشته است، گفت: در این بازه، تنها پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسن مجتبی (ع) توانستند فرصت تشکیل حکومت اسلامی داشته باشند و حکومت شش‌ماهه امام حسن (ع) نقطه مهمی در تاریخ اسلام است.

تحریف شخصیت امام (ع) در جنگ روایت‌ها

وی با بیان اینکه دو مؤلفه مهم در جنگ روایت‌ها زمان و جذابیت است، افزود: زندگی امام حسن (ع) آماج جنگ روایت‌های دشمنان قرار گرفت، همان‌گونه که امروز در رسانه‌ها جنگ روایت‌ها سرنوشت افکار عمومی را تعیین می‌کند، دشمنان آن زمان نیز با روایت‌های تحریف‌شده کوشیدند شخصیت نورانی امام (ع) را تخریب کنند.

امام جمعه گناوه با اشاره به دو محور اصلی این تحریف‌ها خاطرنشان کرد: نخستین هجمه دشمن این بود که صلح امام حسن (ع) با معاویه را نشانه ضعف و سازش‌پذیری معرفی کردند، در حالی که امام با پذیرش شرایط تحمیلی، از خون مسلمانان صیانت کرد.

وی تصریح کرد: دومین محور جنگ روایات علیه امام حسن مجتبی (ع) نیز شایعات ناروایی بود که دشمنان درباره ازدواج‌های متعدد آن حضرت در جامعه منتشر کردند تا شخصیت ایشان را زیر سوال ببرند.

وی یادآور شد: جنگ روایات همیشه در تاریخ و در بین جبهه حق و باطل وجود داشته است و به یک دوران خاص منحصر نبوده است.

رکنی حسینی ادامه داد: تبلیغات دروغین، حتی پس از شهادت امام حسن (ع) نیز علیه آن حضرت ادامه یافت.

وی اضافه کرد: دشمنان برای حذف جایگاه اهل‌بیت (ع) در جامعه، با جعل روایت‌ها و نسبت‌های ناروا، تلاش کردند امام مجتبی (ع) را شخصیتی ضعیف یا دلبسته دنیا معرفی کنند؛ در حالی که ایشان نمونه والای زهد، کرامت و بخشندگی بودند.

وی بیان کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری مردم قدرت تحلیل سیاسی را نداشتند و حاضر بودند همه اتهامات را علیه امام معصوم و جنگ روایات را پذیرفتند و این روایات، غالب زمان خود شد و لذا امام حسن (ع) مظلوم واقع شد.

وی در بخشی از سخنان خود به وصایای اخلاقی امام مجتبی (ع) اشاره کرد و گفت: امام حسن مجتبی (ع) در واپسین لحظات عمر شریف خود فرمودند: برای آخرت آماده باشید و دنیایتان را برای دیگران ذخیره نکنید؛ عزت تنها در اطاعت خداست و هیبت حقیقی از پرهیز از گناه به دست می‌آید، نه از سلطنت و مقام و عشیره.

امام جمعه گناوه همچنین با بیان ماجرای شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی (ع) به دست همسرش به تحریک معاویه، اظهار کرد: پیکر مطهر امام (ع) پس از شهادت با تیراندازی دشمنان مورد هتک حرمت قرار گرفت و این مظلومیت تا همیشه تاریخ باقی ماند.

وی در پایان با تسلیت این مصیبت جان سوز به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری و عموم شیعیان، دعا کرد: خداوند به برکت اهل‌بیت (ع) مشکلات امت اسلامی را برطرف سازد و ما را از یاران و خدمتگزاران حقیقی امام زمان (عج) قرار دهد.