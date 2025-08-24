به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم صبح یکشنبه در این آئین که با حضور معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی، بخشدار مرکزی مسئولین کمیته‌ها، مدیران ادارات و جمعی از کارکنان برگزار شد، اظهار کرد: این مراسم به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و در نخستین روز از این هفته، با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس برگزار شد.

اسماعیل کاظمی، با اشاره به شعار دولت مبنی بر «وفاق ملی»، خاطرنشان کرد: وحدت و همدلی میان آحاد ملت، بزرگ‌ترین سرمایه برای پیشبرد اهداف نظام و کشور است و شهیدان والامقام با ایثار و فداکاری خود، بنیان‌گذار این وفاق و اتحاد بودند.

فرماندار دیلم در ادامه با تأکید بر شعار هفته دولت تحت عنوان «دولت کنار مردم، ۱۲ ماه تلاش – ۱۲ روز دفاع»، افزود: این شعار نشان‌دهنده عزم راسخ دولت برای خدمت‌رسانی پیوسته و بی‌وقفه در طول سال و همچنین دفاع از دستاوردهای انقلاب و ارزش‌های اسلامی در برابر هرگونه توطئه و تهدید است.

وی تصریح کرد: هفته دولت فرصتی است تا بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدا اعلام کرده و پیمان ببندیم که همانند آن بزرگواران، در راه حفظ استقلال، آزادی و منافع ملت ایران از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

در این مراسم، حاضران پس از قرائت زیارت پرفیض عاشورا با قرائت فاتحه و نثار گل، مقام شامخ شهیدان را گرامی داشتند و بار دیگر با شهدا گرانقدر تجدید پیمان کردند.