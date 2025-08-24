  1. استانها
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا در دیلم برگزار شد

بوشهر- آئین تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا همزمان با آغاز هفته دولت با حضور مسئولان شهرستان دیلم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم صبح یکشنبه در این آئین که با حضور معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی، بخشدار مرکزی مسئولین کمیته‌ها، مدیران ادارات و جمعی از کارکنان برگزار شد، اظهار کرد: این مراسم به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و در نخستین روز از این هفته، با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس برگزار شد.

اسماعیل کاظمی، با اشاره به شعار دولت مبنی بر «وفاق ملی»، خاطرنشان کرد: وحدت و همدلی میان آحاد ملت، بزرگ‌ترین سرمایه برای پیشبرد اهداف نظام و کشور است و شهیدان والامقام با ایثار و فداکاری خود، بنیان‌گذار این وفاق و اتحاد بودند.

فرماندار دیلم در ادامه با تأکید بر شعار هفته دولت تحت عنوان «دولت کنار مردم، ۱۲ ماه تلاش – ۱۲ روز دفاع»، افزود: این شعار نشان‌دهنده عزم راسخ دولت برای خدمت‌رسانی پیوسته و بی‌وقفه در طول سال و همچنین دفاع از دستاوردهای انقلاب و ارزش‌های اسلامی در برابر هرگونه توطئه و تهدید است.

وی تصریح کرد: هفته دولت فرصتی است تا بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدا اعلام کرده و پیمان ببندیم که همانند آن بزرگواران، در راه حفظ استقلال، آزادی و منافع ملت ایران از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

در این مراسم، حاضران پس از قرائت زیارت پرفیض عاشورا با قرائت فاتحه و نثار گل، مقام شامخ شهیدان را گرامی داشتند و بار دیگر با شهدا گرانقدر تجدید پیمان کردند.

