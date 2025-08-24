به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا اصغری گفت: زنبورستانهای آذربایجانغربی برخلاف بسیاری از استانهای دیگر، بیشتر متشکل از کندوهای مدرن هستند، بهگونهای که با دارا بودن یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۳۵۴ کلنی، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده و ۱۴ درصد کل کلنیهای کشور را شامل میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: این استان با داشتن تعداد ۶ هزار و ۱۶۶ زنبورستان، ۷ درصد از زنبورستانهای کشور را در اختیار دارد و قطب نخست زنبورداری ایران شناخته میشود.
وی تصریح کرد: همچنین از این تعداد، یک میلیون و ۳۶۴ هزار و ۷۴۳ کلنی فعال هستند که باز هم رتبه نخست کشوری را با ۱۳ درصد سهم ملی به استان اختصاص داده است.
اصغری با اشاره به ظرفیت تولید فرآوردههای جانبی زنبورستانها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، ۱۷۷ کیلوگرم گرده گل در استان تولید شده که این میزان ۲۰.۴۳ درصد تولید کشور و رتبه اول را به آذربایجانغربی اختصاص داده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی مهمترین محصول زنبورداری استان را تولید عسل عنوان کرد و گفت: سال گذشته ۲۳ هزار و ۲۶۰ تن عسل از زنبورستانهای استان استحصال شد که معادل ۱۸ درصد کل تولید کشور بوده و آذربایجانغربی را در جایگاه نخست تولید عسل کشور قرار داده است.
اصغری تصریح کرد: آذربایجانغربی با برخورداری از شش کارخانه فرآوری و بستهبندی دارای برند، یکی از استانهای برتر در بستهبندی عسل به شمار میرود و از قطبهای مهم صادرات این محصول به کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا و عراق محسوب میشود.
