افزایش سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی نیازمند توجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، نبی‌الله محمدی در دیدار با مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان زنجان گفت: طبق قانون سهم بخش کشاورزی از تسهیلات سیستم بانکی باید ۱۵ درصد باشد، اما این رقم به صورت میانگین در کشور به ۶ درصد کاهش یافته و این موضوع نیازمند توجه و پیگیری است.

وی با قدردانی از عملکرد بانک کشاورزی استان در ارائه تسهیلات به حوزه‌های مکانیزاسیون، بذر گواهی‌شده و اشتغال، اظهار کرد: موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از جمله بانک کشاورزی که مسئولیت‌های تکلیفی سنگینی دارد، بسیار حیاتی است و براساس قانون بودجه ۱۴۰۳، باید ۲۰ درصد از مبلغ ۵۰ همت حاصل از دارایی‌های مولدسازی شده وزارت جهاد کشاورزی، به افزایش سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یابد.

محمدی تصریح کرد: محقق شدن این افزایش سرمایه، موجب می‌شود تا بانک کشاورزی بتواند ۵۰ همت دیگر در سطح کشور به کشاورزان تسهیلات پرداخت کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیری‌های لازم را از وزیر اقتصاد و دارایی برای محقق شدن این افزایش سرمایه در سال جاری به عمل خواهیم آورد.