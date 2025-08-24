  1. جامعه
  2. شهری
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۱

عملیات بهسازی در بخش جنوبی خط یک مترو تهران به پایان رسید

شرکت بهره‌برداری مترو تهران اعلام کرد: عملیات بهسازی و نوسازی بخش جنوبی خط یک که قرار بود تا بامداد روز دوشنبه ادامه یابد، با تلاش شبانه‌روزی همکاران، زودتر از برنامه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره‌برداری مترو تهران اعلام کرد: عملیات بهسازی و نوسازی بخش جنوبی خط یک که مطابق اطلاع‌رسانی قبلی قرار بود تا بامداد روز دوشنبه ادامه یابد، با تلاش شبانه‌روزی همکاران، زودتر از برنامه زمان‌بندی‌شده به پایان رسید.

بر این اساس، از ساعت ۲۱ امشب یکشنبه، مسافرگیری در حدفاصل ایستگاه‌های پایانه جنوب تا علی‌آباد از سر گرفته شده و حرکت قطارها در این بخش بدون هیچ‌گونه انسداد انجام می‌شود.

شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه ضمن تشکر از همراهی و بردباری مسافران، خدمت‌رسانی ایمن و مستمر را همواره رسالت اصلی خود می‌داند.

