۱۲ هزار زائر اربعین از استان سمنان به مرز مهران منتقل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصور کیایی صبح دوشنبه در حاشیه سفر وزیر کشور به سمنان، در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه طی برپایی مراسم اربعین سال جاری ۱۲ هزار زائر از طریق ناوگان عمومی به مرز مهران جا به جا شدند، ابراز داشت: خوشبختانه مشکلی در انتقال زائران به استان سمنان گزارش نشده است

وی با بیان اینکه ۳۸۲ اتوبوس کار جا به جایی مسافران را به سمت مرزهای خروجی کشور انجام دادند، افزود: مسافر یا اتوبوس در راه مانده اعلام نشد و همگی سلامت بازگشتند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه ۱۲۸ کامیون اجناس و تجهیزات موکب ها را انتقال دادند، ابراز داشت: کار جا به جایی رایگان توسط رانندگان انجام شده است.

منصور کیایی ضمن تقدیر از مجموعه عوامل راهداری، تصریح کرد: بخش خصوصی همکاری خوبی در برپایی هر چه باشکوه‌تر مراسم اربعین و حرکت عظیم مردمی داشته است.

وی خدمت به زائران را افتخاری در بخش حمل و نقل جاده‌ای دانست و افزود: در این مسیر همه توان و امکانات خود را برای بهبود خدمات مطلوب‌تر به کار خواهیم بست.