تلاش سازمان مدیریت میادین برای توسعه بازارهای میوه در منطقه ۳

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری‌زاده در حاشیه جلسه خود با حمید جوانی شهردار منطقه ۳ تهران گفت: یکی از جانمایی‌های انجام شده برای توسعه بازارهای میوه و تره‌بار محلی، جانمایی زمینی واقع در میدان احتشامیه است. اما این زمین پیشنهادی به منظور رفع معضلاتی مانند مشکلات ترافیکی نیاز به کارشناسی بیشتری دارد.

وی افزود: به رغم اینکه یکی از مهمترین اهداف سازمان مدیریت میادین توسعه بازارهای محله‌ای و دسترسی آسان شهروندان به این خدمات است، اما در جانمایی زمین‌های شهری به موضوعات زیادی از جمله مشکلات ترافیکی باید توجه ویژه‌ای شود تا با راه‌اندازی بازار میوه و تره‌بار بر مشکلات محله افزوده نشود.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: در صورتی که نتیجه بررسی‌های کارشناسی راه‌اندازی بازار میوه و تره‌بار، دلالت بر افزایش بار ترافیکی در محله احتشامیه باشد؛ با همکاری شهردار منطقه زمین دیگری را در این محله جانمایی می‌کنیم.

وی بیان کرد: انجام بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با شهروندان ساکن این محله درباره ضرورت راه‌اندازی بازار میوه و تره‌بار نیز از جمله اقدامات دیگری است که قبل از راه اندازی بازار میوه و تره‌بار در محله احتشامیه انجام می‌شود.

مهدی بختیاری‌زاده یادآور شد: در حال حاضر ۶ محله این منطقه فاقد بازار میوه و تره‌بار محله‌ای است و سازمان مدیریت میادین در تلاش است تا امکان دسترسی شهروندان این محله‌ها به بازارهای تره‌بار فراهم شود.

وی تاکید کرد: طبق صحبت‌های شهردار منطقه ۳، شهروندان ساکن در این منطقه برای راه‌اندازی بازارهای محله‌ای پیگیر هستند و به همین منظور در نظر داریم تا با همکاری شهردار منطقه بازارهای میوه و تره‌بار را توسعه دهیم.

حمید جوانی با اشاره به استقبال بالای شهروندان از میادین و بازارهای میوه و تره‌بار واقع از منطقه ۳ از تلاش‌ها و نحوی خدمات رسانی سازمان مدیریت میادین در این محدوده قدردانی کرد.