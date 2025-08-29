  1. سیاست
لاریجانی به دیدار خانواده‌های شهیدان محرابی و شادمانی رفت

دبیر شورای عالی امنیّت ملّی به دیدار خانواده های شهید سرلشکر «محرابی» و سپهبد «شادمانی» رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب، دبیر شورای عالی امنیّت ملّی و نماینده رهبری در این شورا با حضور در منزل شهید سرلشکر  «غلامرضا محرابی» و نیز منزل شهید سپهبد «علی شادمانی» با خانواده‌های این دو شهید والامقام دیدار کرد.

