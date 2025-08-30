«ارتش مردمی و ولایتمدار» نقطه امید ملت و نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده پیش از ظهر امروز شنبه در دیدار با امیر محمد شفیعی، فرمانده قرارگاه جنوب و جنوب غرب ارتش و جمعی از فرماندهان یگانهای مستقر در استان، با بیان خاطراتی از روزهای آغازین انقلاب اسلامی گفت: در آن روزها گروههای ضد انقلاب شعار انحلال ارتش را سر میدادند، در حالی که ارتش در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب کاملاً با مردم همراه شد.
وی آن همراهی و بیعت تاریخی همافران با امام راحل (ره) را نقطهعطفی اثرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و افزود: جامعهشناسان سیاسی باید بررسی کنند که یک اقدام بهموقع در زمان خودش چقدر میتواند مثمرثمر و اثرگذار باشد.
استاندار خوزستان با اشاره به حضور مؤثر ارتش در حوادث طبیعی گفت: در زلزله سرپل ذهاب حضور نیروهای ارتش بهویژه نیروی زمینی بسیار مؤثر بود و در ایجاد امنیت و رسیدگی به مردم کمک شایانی کردند.
موالیزاده ارتش امروز را مجموعهای علمی، حرفهای، منظم، منضبط، مردمی و ولایتمدار توصیف کرد و تأکید کرد: امروز با اطمینان میتوانیم بگوییم که چنین ارتش چابکی داریم که در زمینههای مختلف خوب عمل میکند.
وی با اشاره به عملکرد درخشان نیروی دریایی ارتش در مأموریتهای بینالمللی گفت: نیروی دریایی ما با شهامت کامل از دریاها و اقیانوسها عبور کرد و رکورد تاریخی به ثبت رساند.
استاندار خوزستان به عملیات تاریخی نیروی هوایی ارتش در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و بیان داشت: عملیات نیروی هوایی در درهم کوبیدن مواضع دشمن کاملاً تاریخی و مثالزدنی بود.
وی نیروی زمینی، پدافند و هوانیروز ارتش را مجموعهای موفق و کاملاً قابل اتکا خواند و افزود: ارتش نقطه امید ملت، نقطه امید ولایت و نقطه امید نظام است.
موالیزاده با تقدیر از تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در حمایت از ارتش از ابتدای انقلاب اسلامی گفت: این حمایت باعث شد ارتش منحل نشود و امروز شاهد افتخارآفرینی آن در سطح دنیا باشیم.
وی با بیان اینکه نظم و آراستگی پرسنل ارتش در مجامع بینالمللی غرورآفرین است، اظهار داشت: وحدت بین نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، همواره زبانزد بوده و باعث پیشرفت شده است.
نظر شما