طراحی ابزار هوش مصنوعی برای تشخیص نوع و شدت زوال عقل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر فرشاد شریفی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حاشیه بازدید معاونت تحقیقات و فناوری ، به معرفی دستاوردها و پروژه‌های اثرگذار در حوزه سلامت سالمندان پرداخت.

وی با اشاره به نخستین مطالعه ملی بر روی شیوع بیماری دمانس گفت: با استفاده از داده‌های دارویی سازمان‌های بیمه‌گر و مدل‌سازی آماری، توانستیم بار بیماری دمانس در کشور را برای نخستین بار محاسبه کنیم. نتایج نشان داد حدود ۸ درصد سالمندان بالای ۶۰ سال در ایران مبتلا به دمانس هستند که بیانگر ضرورت توجه ویژه به خدمات سلامت و دارو در این حوزه است.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان افزود: یکی از طرح‌های ارزشمند این مرکز، اجرای کوهورت سالمندان با همکاری دانشگاه بیرجند بود که در آن بیش از هزار و ۸۰۰ نفر وارد مطالعه شدند و پس از پنج سال دوباره ارزیابی شدند. این مطالعه امکان شناسایی ریسک‌فاکتورهای بیماری‌های شایع سالمندان از جمله آلزایمر، پارکینسون، دیابت، فشار خون و بیماری‌های قلبی ـ عروقی را فراهم کرد.

دکتر شریفی همچنین از مشارکت در برنامه سلامت سالمندان بوشهر خبر داد و گفت: «در این طرح، بیماری‌های مرتبط با سالمندی از جمله استئوپروز به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و داده‌های ارزشمندی برای سیاستگذاری سلامت کشور به دست آمد.

وی با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی افزود: یکی از پروژه‌های در دست اجرا، پیوستن به طرح بین‌المللی FINGER برای پیشگیری از آلزایمر است که تاکنون در ۱۳ کشور توسعه‌یافته اجرا شده و قرار است با طراحی مداخلات جامعه‌محور، در ایران نیز روی ۱۰۰۰ فرد در معرض خطر انجام شود.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان همچنین درباره پروژه‌های فناورانه گفت: با حمایت ستاد علوم شناختی ریاست جمهوری، موفق شدیم ابزاری مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی کنیم که در کنار کلینیک‌های حافظه می‌تواند به تشخیص نوع و شدت دمانس کمک کند. این پروژه با گرنت ۳۰۰ میلیون تومانی در حال اجراست و نتایج اولیه بسیار امیدوارکننده است.

وی در پایان تأکید کرد: برنامه بعدی ما تکرار محاسبه بار بیماری دمانس پس از یک دهه است تا بتوانیم روند تغییرات این بیماری را در کشور پایش کرده و داده‌های دقیق‌تری برای تصمیم‌گیران حوزه سلامت ارائه دهیم.