شعب مؤسسات قرآنی شاخص ساماندهی می‌شوند

مرتضی خدمتکارآرانی گفت: با توجه به تسهیل روند صدور مجوز مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت، ضروری است وضعیت مؤسسات شاخصی که خود به صدور مجوز برای شعب مؤسسه‌شان اقدام می‌کنند، ساماندهی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های معاونت قرآن و عترت گفت: طبق ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ایجاد شعبه یا دفتر نمایندگی برای مؤسسات ممنوع است، لکن در سال‌های گذشته به جهت عملکرد موفق مؤسسات قرآنی شاخص کشور از یک سو و کمبود مراکز قرآنی مردمی در بسیاری از شهرها و روستاها با این مسئله، با رویکرد حمایتی برخورد شد و تلاش شده است، مانعی جدی برای امر توسعه فعالیت‌های قرآنی مردمی ایجاد نشود.

مرتضی خدمتکارآرانی افزود: در شرایط کنونی با توجه به تسهیل روند صدور مجوز مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت و پوشش و پراکندگی نسبتاَ خوب مؤسسات قرآنی در مناطق مختلف کشور، ضروری است وضعیت موجود ساماندهی و برای توسعه آن ساز و کار روشنی طراحی و اجرا شود.

مدیرکل دفتر آموزش و توسعه مشارکت‌های معاونت قرآن و عترت ادامه داد: ساماندهی و دادن هویت قانونی به شعب دایر، مطالبه مدیران این مؤسسات قرآنی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است که قطعاً با همراهی مدیران این مؤسسات به نحو شایسته قابل تحقق است.

خدمتکارآرانی در پایان تأکید کرد: تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری، با جلسات مشترک و طی مسیر کارشناسی با حضور مدیران مؤسسات مشمول این موضوع، نسبت به ساماندهی شعب فعال و نحوه استمرار فعالیت قانونی آن‌ها تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.

سمانه نوری زاده قصری

