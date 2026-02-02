به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز بازوند در سخنانی، اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان جامعه طرح ارتقای امنیت اجتماعی باهدف پیشگیری از سرقت و کاهش جرائم شهرستان دلفان اجرا شد.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح پلیس با هماهنگی قضائی با ورود به محلهای پاتوق افراد معتاد متجاهر و کارتنخواب که باعث سلب آسایش عموم شهروندان شده بودند ۳۱ معتاد متجاهر جمعآوری و به مرکز ترک اعتیاد تحویل شدند.
فرمانده انتظامی دلفان، تصریح کرد: اعتیاد در بسیاری از جرائم و آسیبها از جمله وقوع سرقت و نابسامانی خانواده نقش داشته، لذا لازم است به این نکته توجه کنیم که وجود پاتوق استعمال مواد با خردهفروشان در محلهای که در آن زندگی میکنیم تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت فردی و اجتماعی بهویژه جوانان عزیز بوده و نباید به آن بیتفاوت باشیم و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
نظر شما