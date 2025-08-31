اعضای شورای حمایت از محصولات حوزه قرآن و عترت منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب‌سلیمانی طی احکامی جداگانه سعید مجیدی، مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج، حسینعلی سالاری، مشاور اجرایی، مرتضی خدمتکار، مدیرکل دفتر آموزش و توسعه مشارکت‌ها، رامین ویسی، مشاور طرح و برنامه، سیدمصطفی زراوندیان، معاون امور هنری و رسانه‌ای، منصور احمدی، رئیس گروه نظارت و ارزیابی و ایرج دلاوررفیعی رییس گروه حمایت و نظارت بر آثار و محصولات فرهنگی و هنری قرآنی را به عضویت شورای حمایت از تولید و توزیع آثار و محصولات حوزه قرآن و عترت (ع) منصوب کرد.

در متن حکم اعضای این شورا چنین آمده است:

«انَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ؛ بی‌تردید قرآن به استوارترین آئین هدایت می‌کند. (اسراء/۹)

تمسک به قرآن و سیره اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، تنها راه نیل به سعادت و معرفت حقیقی است که هرکس به این عروةالوثقی چنگ زند، به سرمنزل مقصود خواهد رسید. خداوند متعال را شاکریم بر ما منت نهاد و سهمی از تبلیغ و ترویج کلام الله و آموزه‌های معصومین (ع) را به ما عطا فرمود.

نظر به تعهد و تجارب‌تان و با عنایت به دستورالعمل مدون پیوست، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان اعضای «شورای حمایت از تولید و توزیع آثار و محصولات حوزه قرآن و عترت (ع) منصوب می‌نمایم.

امید است با استعانت از ذات مقدس باری تعالی و در سایه توجهات اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و با اهتمام و کوشش مجدانه و با هماهنگی در جهت پیگیری و پیشبرد و عمل به وظایف محوله موفق و مؤید باشید.