کمبود «متخصص اطفال» بحرانی که با افزایش بودجه سلامت قابل حل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیس‌زاده یک‌شنبه شب در جمع خبرنگاران در اظهاراتی صریح از وضعیت نگران‌کننده کمبود متخصصان اطفال و برخی رشته‌های پزشکی حیاتی در کشور سخن گفت و راهکارهایی برای جلب توجه مسئولان به این معضل ارائه کرد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در بیمارستان‌ها و مراکز دانشگاهی، اظهار کرد: اگر خدای ناکرده فرزند یکی از مسئولان ارشد کشور دچار مشکلی شود و به بیمارستان‌های دانشگاهی مراجعه کند، عمق چالش‌های موجود در حوزه سلامت به‌ویژه در بخش اطفال، برایشان روشن خواهد شد.

رئیس‌زاده با استناد به سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳، تأکید کرد که سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی باید به میانگین منطقه‌ای، یعنی حدود ۸ تا ۹ درصد، برسد.

وی افزود: در دوره‌های گذشته این سهم حداکثر ۴.۵ درصد بود و اکنون با تلاش‌های دولت چهاردهم به حدود ۶ درصد رسیده‌ایم اما همچنان با هدف تعیین‌شده فاصله‌ای سه درصدی داریم.

وی با بیان اینکه افزایش بودجه سلامت می‌تواند به‌صورت اورژانسی بسیاری از مشکلات این حوزه را حل کند، خواستار توجه ویژه به رشته‌هایی مانند اطفال، بیهوشی، داخلی، عفونی و طب اورژانس شد.

رئیس‌زاده هشدار داد: اگر این رشته‌ها از ظرفیت خالی شوند، بخش‌های اطفال قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها هزینه نیست بلکه جلوگیری از هزینه‌های چندین برابری در آینده است.

رئیس نظام پزشکی با اشاره به وضعیت بحرانی تربیت متخصصان اطفال در برخی استان‌ها، گفت: در استانی که باید سالانه ۷۵ متخصص اطفال تربیت کند، اکنون تنها ۱۱ یا ۱۲ نفر در حال آموزش هستند. جبران این کمبود با اعداد کلان ممکن نیست اما با تخصیص بودجه‌ای معقول می‌توان این بحران را مدیریت کرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد که معافیت مالیاتی برای متخصصان اطفال و افزایش حقوق دستیاران این رشته می‌تواند انگیزه لازم برای جذب نیرو به این حوزه را ایجاد کند.

رئیس‌زاده با تأکید بر اهمیت درک عمق این بحران توسط مسئولان بیان کرد: منابع مالی کم نیست اما درک موضوع و تخصیص درست بودجه از هر چیز دیگری مهم‌تر است. اگر مسئولان این مسائل را درک کنند با اعداد ناچیز می‌توان مشکلات را حل کرد.