دریافت 5 MB کد خبر 6577419 https://mehrnews.com/x38Vt4 ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱ کد خبر 6577419 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱ بقایی: آمریکا از ابتدای مذاکرات حسن نیت نداشت سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری گفت: آمریکا طی ده سال گذشته حداقل دو یا سه بار روندهای دیپلماتیک را بهم زد. کپی شد مطالب مرتبط طرفهایی که در برجام قصور داشتند نمیتوانند ما را به بیعملی متهم کنند بقایی: میراث امام موسی صدر همچنان الهامبخش است بقایی: قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در حال اجرا و پیشرفت است برچسبها وزارت امور خارجه ایران اسماعیل بقایی مذاکرات هسته ای ایالات متحده امریکا
