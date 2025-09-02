دریافت 5 MB
بقایی: آمریکا از ابتدای مذاکرات حسن نیت نداشت

سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری گفت: آمریکا طی ده سال گذشته حداقل دو یا سه بار روندهای دیپلماتیک را بهم زد.

