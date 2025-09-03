به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صابر باغخانی پور مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران اظهار کرد: اداره کل محیط زیست شهرداری تهران با اجرای دو پروژه کلان توسعه نیروگاههای خورشیدی و تصفیهخانهها، گام بلندی در مسیر تبدیل پایتخت به شهری سبز و پایدار برداشته است. هدف نهایی این پروژهها، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، ارتقای کیفیت هوا و آب و حرکت به سوی شهری مقاوم و دوستدار محیط زیست است که در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر خواهد شد.
باغخانی پور ادامه داد: در همین راستا، بررسی و تائید اسناد فنی «احداث نیروگاههای تجدیدپذیر» و «احداث تصفیهخانههای محلی» از سوی شهردار تهران به اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار تفویض شد.
به دلیل تخصصی بودن ماهیت پروژههایی مانند احداث نیروگاههای خورشیدی و تصفیهخانههای محلی و با استناد به اسناد فرادست از جمله «دستورالعمل پیادهسازی پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر در شهرداری تهران»، رسیدگی به کفایت فنی کلیه اسناد این پروژهها (شامل گزارشهای توجیهی، امکانسنجی، مکانیابی و جزئیات طراحی) بر عهده اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار گذاشته شد.
از اهداف مهم این بخشنامه، تمرکززدایی و سپردن امور به نهاد تخصصی مرتبط، کاهش خطا، افزایش راندمان و جلوگیری از هدررفت هزینه و زمان در فرآیند اجرای این پروژهها است. این تصمیم، گام دیگری در جهت عملیاتیسازی هرچه بیشتر اهداف توسعه پایدار و تبدیل تهران به شهری سبزتر و با انرژی پاک به شمار میرود.
