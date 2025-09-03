  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

تفویض اختیار احداث نیروگاه‌ها و تصفیه خانه‌های پایتخت به محیط زیست

با حکم شهردار تهران بررسی فنی پروژه‌های محیط زیستی از جمله احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تصفیه‌خانه های محلی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به اداره کل محیط زیست تفویض اختیار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صابر باغخانی پور مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران اظهار کرد: اداره کل محیط زیست شهرداری تهران با اجرای دو پروژه کلان توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تصفیه‌خانه‌ها، گام بلندی در مسیر تبدیل پایتخت به شهری سبز و پایدار برداشته است. هدف نهایی این پروژه‌ها، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، ارتقای کیفیت هوا و آب و حرکت به سوی شهری مقاوم و دوستدار محیط زیست است که در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر خواهد شد.

باغخانی پور ادامه داد: در همین راستا، بررسی و تائید اسناد فنی «احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر» و «احداث تصفیه‌خانه‌های محلی» از سوی شهردار تهران به اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار تفویض شد.

به دلیل تخصصی بودن ماهیت پروژه‌هایی مانند احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تصفیه‌خانه‌های محلی و با استناد به اسناد فرادست از جمله «دستورالعمل پیاده‌سازی پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرداری تهران»، رسیدگی به کفایت فنی کلیه اسناد این پروژه‌ها (شامل گزارش‌های توجیهی، امکان‌سنجی، مکانیابی و جزئیات طراحی) بر عهده اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار گذاشته شد.

از اهداف مهم این بخشنامه، تمرکززدایی و سپردن امور به نهاد تخصصی مرتبط، کاهش خطا، افزایش راندمان و جلوگیری از هدررفت هزینه و زمان در فرآیند اجرای این پروژه‌ها است. این تصمیم، گام دیگری در جهت عملیاتی‌سازی هرچه بیشتر اهداف توسعه پایدار و تبدیل تهران به شهری سبزتر و با انرژی پاک به شمار می‌رود.

