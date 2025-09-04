روایت تولد انجمن باروری و ناباروری ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چوبینه عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن علمی باروری و ناباروری ایران در کنگره ناباروری حضور پیدا کرد و در مورد این انجمن متن سخنرانی را آماده و برای حاضران در کنگره بازگو کردند.
متن سخنرانی بدین شرح است:
با سلام، خدمت اساتید ارجمند، همکاران گرامی، دانشجویان عزیز و مهمانان ارجمند -
باعث افتخار من است که امروز اینجا بایستم و عمیقترین احترامات خود را به همه دانشمندانی که در اینجا گرد هم آمدهاند، ابراز کنم.
انجمن علمی باروری و ناباروری ایران در سال ۱۳۷۷ به عنوان یک انجمن بین رشتهای توسط پیشگامان زنان و زایمان، ارولوژی، فناوریهای کمک باروری و جنینشناسی تأسیس شد. اساسنامه آن رسماً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شد و از آن زمان، انجمن ۹ انتخابات برای هیئت مدیره خود را از طریق آرای مستقیم اعضا برگزار کرده است.
از ابتدا، انجمن، آموزش، تحقیقات علمی و خدمات حرفهای - نه تنها مراقبت از بیمار، بلکه حمایت از حقوق بیماران و حمایت از متخصصان ناباروری - را به عنوان مسئولیتهای اصلی خود در نظر گرفته است. در طول سالها، این انجمن از نزدیک با دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی و وزارت بهداشت همکاری داشته و در انتشار مجلات علمی و برگزاری کنفرانسهای بزرگ مشارکت داشته است.
ملتی که به دانشمندان خود احترام میگذارد، بلوغ، خرد و قدردانی خود را نسبت به کسانی که دانش را پیش میبرند، نشان میدهد. انجمن ما هر ساله برنامههای علمی ملی و بینالمللی برگزار میکند. در بیست و سومین کنگره سالانه سال گذشته در تهران، با افتخار از پیشگامان و اساتید برجسته در درمان ناباروری تجلیل کردیم.
خدمت در این انجمن را به لطف اعتماد هیئت مدیره، افتخار بزرگی میدانم. دستاوردهای ما همواره بر پایه فداکاری اساتید، جنینشناسان و محققان زیستشناسی تولید مثل، با حمایت همکارانشان در مراکز درمان ناباروری در سراسر کشور، بنا شده است.
ریشههای این علم در ایران در یزد کاشته شده است. امروز، به لطف خدا، ایران در سراسر جهان به عنوان یک قطب علمی در این زمینه شناخته میشود. این ادعایی از روی غرور یا اغراق نیست، بلکه واقعیتی است که در منابع بینالمللی تأیید شده است. این نتیجه تلاشهای خستگیناپذیر اساتید و محققان ماست که مشارکتهای آنها همچنان الهامبخش همه ماست.
وقتی پروفسور پارسانژاد پیشنهاد داد که رهبری انجمن به حوزه جنینشناسی واگذار شود، من فروتن شدم. این به من فرصتی داد تا در کنار اساتیدم خدمت کنم، از آنها بیاموزم و تلاشهایم را وقف پیشرفت این رشته در خدمت ملتمان کنم.
تحقیقات ناباروری پایه و اساس بسیاری از علوم مدرن در کشور ما را بنا نهاده است. پیشرفتها در زیستشناسی سلولی، مطالعات مولکولی و ژنتیک همگی به کارهای اولیه روی گامتها و تشکیل جنین برمیگردند.
امروزه، به سه دلیل کلیدی، باید توجه بیشتری به ناباروری داشته باشیم:
اهمیت علمی. این رشته زیربنای بسیاری از شاخههای علوم مدرن است.
سیاست ملی. اهداف رشد جمعیت، که توسط رهبر معظم انقلاب و سیاستگذاران ارشد تأکید شده است، بدون تقویت درمان ناباروری قابل دستیابی نیست. خانوادههایی که آرزوی فرزند دارند، شایسته حمایت همهجانبه هستند.
تأثیر اجتماعی و فرهنگی. ناباروری نه تنها یک بیماری پزشکی، بلکه یک چالش اجتماعی نیز هست. زوجهایی که سالها بدون حمایت دست و پنجه نرم میکنند، با عواقبی مانند افسردگی، پرخاشگری یا حتی فروپاشی خانواده روبرو میشوند - مشکلاتی که در نهایت بر کل جامعه تأثیر میگذارد.
به همین دلایل، حمایت از تحقیقات ناباروری و متخصصان آن نه تنها یک ضرورت علمی، بلکه یک ضرورت فرهنگی و ملی است.
من صمیمانه برای موفقیت مداوم همه اساتید، محققان و همکارانی که به این مأموریت شریف و ارزشمند اختصاص دارند، دعا میکنم.
