سرهنگ علیرضا غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور برگزاری برنامههای هفته دفاع مقدس در استان بوشهر دستورالعملها و بخشنامههای لازم به دبیران ستادهای شهرستانی فرمانداران ارسال شده است.
وی اضافه کرد: یکی از برنامههای مهم جمعآوری آثار و اسناد جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه است که از مدیران خواستهایم نمایندگان خود را برای تحویل سریعتر این اسناد معرفی کنند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر با اشاره به ساماندهی و ایجاد معراج الشهدا درخواست کرد تا جلسهای با اعضای مشخص شده در هفته آینده برگزار کند تا این پروژه نیز مانند سایر برنامهها به خوبی پیش برود.
وی افزود: برای اجرای پروژه موزه دفاع مقدس استان بوشهر هفته گذشته نشستی برگزار و تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد و از هفته آینده کار به صورت عملیاتی آغاز خواهد شد.
غریبی گفت: در حوزه ادبیات دفاع مقدس، این اداره کل سالانه ۶۰ عنوان کتاب تولید میکند که از این تعداد، ۲۵ عنوان کتاب و ۲۰ عنوان کتاب صوتی برای رونمایی در هفته دفاع مقدس آماده شده است.
وی اضافه کرد: تدوین دانشنامه دفاع مقدس در پاسخ به دستور مستقیم مقام معظم رهبری برای تهیه یک دائرالمعارف «محکم، قوی، مستند و بدون تعارف» درباره جنگ تحمیلی انجام شده که پس از پنج سال تلاش طاقتفرسا و با همکاری تمامی دستگاههای استان به پایان رسیده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر با اعلام اینکه یک جلد از این دانشنامه تدوین و تهیه شد افزود: انشاءالله در هفته دفاع مقدس امسال، شاهد رونمایی از «دانشنامه دفاع مقدس استان بوشهر» با دستور مبارک مقام معظم رهبری در کنار دانشنامههای سایر استانها خواهیم بود.
