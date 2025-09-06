دبیر سی‌ و هفتمین جشنواره تئاتر هرمزگان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی فرخنده جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان، حسین کریمی به عنوان دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان منصوب شد.
در متن این حکم آمده است: نظر به سوابق ارزنده جنابعالی در عرصه هنرهای نمایشی و توانمندیهای اجرایی، به موجب این حکم به عنوان دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان منصوب میشوید. امید است با بهرهگیری از ظرفیتهای هنرمندان استان و تعامل سازنده با انجمن هنرهای نمایشی، شاهد برگزاری جشنوارهای پویا و اثرگذار باشیم.
این انتصاب در راستای ارتقا سطح کیفی جشنواره و حمایت از جریانهای خلاق تئاتری در استان صورت گرفته است.
حسین کریمی پیشتر نیز در حوزه مدیریت فرهنگی و هنری استان فعالیتهای مؤثری داشته و از چهرههای شناختهشده در عرصه تئاتر هرمزگان به شمار میرود.
جشنواره تئاتر استان هرمزگان یکی از مهمترین رویدادهای هنری جنوب کشور است که هر ساله با حضور گروههای نمایشی از سراسر استان برگزار میشود و بستری برای شکوفایی استعدادهای جوان و تبادل تجربیات هنرمندان فراهم میآورد.
