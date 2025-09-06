آب شرب پایدار به ۶ روستای اسدآباد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری‌فر با اشاره به تکمیل مرحله نخست قرارداد آبرسانی بنیاد خیریه ابراهیمی به روستاهای شهرستان اسدآباد اظهار کرد: با اجرای این طرح، ۲۲۰ خانوار از شش روستای این شهرستان به آب شرب سالم و پایدار دسترسی یافتند.

وی افزود: با همت خیر نیکوکار حاج اکبر ابراهیمی، ملقب به «پدر آبرسان ایران» و همراهی مجمع خیرین آبرسان استان همدان، عملیات آبرسانی به روستاهای چشمه‌علی، چهارچشمه، نادرآباد، حیدرآباد، ایوراع و علی‌آباد به سرانجام رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب همدان با بیان جزئیات پروژه‌های اجرا شده است، گفت: در این طرح، خط انتقال آب چشمه‌علی به طول ۶۱۰ متر، چهارچشمه به طول ۱۰۵۰ متر، نادرآباد به طول ۹۰۰ متر و حیدرآباد به طول ۵۵۱ متر احداث شد. همچنین در روستای ایوراع، یک‌هزار متر خط انتقال توسط خیّر و ۴۰۰ متر توسط شرکت آبفا ایجاد شد و برای روستای علی‌آباد نیز ۷۰۰ متر خط انتقال آب اجرا گردید.

بهره‌مندی ۷۴۶ نفر از آب شرب بهداشتی

بختیاری‌فر ادامه داد: با پایان این پروژه‌ها در قالب قرارداد بنیاد ابراهیمی، در مجموع ۷۴۶ نفر در قالب ۲۲۰ خانوار از نعمت آب شرب بهداشتی و پایدار برخوردار شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به نقش خیرین در توسعه عدالت آبی، تصریح کرد: ورود خیّرین به حوزه آب شرب روستایی نه تنها بار سنگینی را از دوش دولت برمی‌دارد بلکه موجب تسریع در رفع محرومیت‌های آبی در مناطق کمتر برخوردار می‌شود و این اقدام می‌تواند الگویی ارزشمند برای سایر استان‌ها باشد.