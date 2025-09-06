به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر شنبه در نشست ستاد تحقق شعار سال اظهار داشت: امروز شاخصهای اقتصادی استان بهصورت هماهنگ و همسو در حال حرکت است و بسیاری از پروژههای اقتصادی و سرمایهگذاری با جدیت پیگیری میشود.
وی افزود: پایین بودن نرخ بیکاری در خراسان جنوبی نشاندهنده افزایش ظرفیتهای تولید و اشتغال در استان است و این روند باید با جدیت بیشتری ادامه یابد تا دستاوردهای تحقق شعار سال در سطح ملی منعکس شود.
مستندسازی حلقه اتصال استان با وزارت کشور
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: آنچه در تحقق شعار سال اهمیت دارد، ارائه مستندات دقیق از اقدامات دستگاههای اجرایی است.
وی ادامه داد: این مستندات باید چه به دبیرخانه ستاد و چه به معاونت اقتصادی ارسال شود تا زمینه انعکاس آن در وزارت کشور فراهم شود.
ذاکریان با تأکید بر اینکه مکاتبات و گزارشها حلقه اتصال استان با مرکز محسوب میشود، گفت: بدون مستندات و گزارشهای رسمی، امکان ارائه تصویری دقیق از پیشرفتهای استان وجود ندارد و لازم است همه دستگاهها در این زمینه مسئولانه عمل کنند.
فرصت محدود برای ارائه گزارشها
وی تصریح کرد: تنها تا پایان شهریورماه فرصت برای جمعبندی عملکردهای سه ماهه دوم سال جاری وجود دارد و بنابراین دستگاههای اجرایی باید در این بازه زمانی محدود، همکاری جدیتری با دبیرخانه ستاد داشته باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: اگر روز ۲۵ شهریور بهعنوان موعد نهایی برای ارائه گزارشها در نظر گرفته شود، دستگاهها باید از این زمان حداکثر بهره را ببرند.
ذاکریان خاطرنشان کرد: پیگیریها و هماهنگیهای تخصصی در این زمینه باید با انسجام بیشتری صورت گیرد تا بتوانیم ضمن تحقق شعار سال، عملکرد استان را در سطح ملی برجسته کنیم.
نظر شما