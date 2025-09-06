  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

لزوم ارائه به‌موقع عملکرد دستگاه‌ها و تسریع در تحقق شعار سال

لزوم ارائه به‌موقع عملکرد دستگاه‌ها و تسریع در تحقق شعار سال

بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت مستندسازی عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: ارائه به‌موقع گزارش‌ها و سرعت‌بخشیدن به پیگیری‌ها، شرط اصلی انعکاس دستاوردهای است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر شنبه در نشست ستاد تحقق شعار سال اظهار داشت: امروز شاخص‌های اقتصادی استان به‌صورت هماهنگ و همسو در حال حرکت است و بسیاری از پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با جدیت پیگیری می‌شود.

وی افزود: پایین بودن نرخ بیکاری در خراسان جنوبی نشان‌دهنده افزایش ظرفیت‌های تولید و اشتغال در استان است و این روند باید با جدیت بیشتری ادامه یابد تا دستاوردهای تحقق شعار سال در سطح ملی منعکس شود.

مستندسازی حلقه اتصال استان با وزارت کشور

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: آنچه در تحقق شعار سال اهمیت دارد، ارائه مستندات دقیق از اقدامات دستگاه‌های اجرایی است.
وی ادامه داد: این مستندات باید چه به دبیرخانه ستاد و چه به معاونت اقتصادی ارسال شود تا زمینه انعکاس آن در وزارت کشور فراهم شود.

ذاکریان با تأکید بر این‌که مکاتبات و گزارش‌ها حلقه اتصال استان با مرکز محسوب می‌شود، گفت: بدون مستندات و گزارش‌های رسمی، امکان ارائه تصویری دقیق از پیشرفت‌های استان وجود ندارد و لازم است همه دستگاه‌ها در این زمینه مسئولانه عمل کنند.

فرصت محدود برای ارائه گزارش‌ها

وی تصریح کرد: تنها تا پایان شهریورماه فرصت برای جمع‌بندی عملکردهای سه ماهه دوم سال جاری وجود دارد و بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید در این بازه زمانی محدود، همکاری جدی‌تری با دبیرخانه ستاد داشته باشند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: اگر روز ۲۵ شهریور به‌عنوان موعد نهایی برای ارائه گزارش‌ها در نظر گرفته شود، دستگاه‌ها باید از این زمان حداکثر بهره را ببرند.

ذاکریان خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها و هماهنگی‌های تخصصی در این زمینه باید با انسجام بیشتری صورت گیرد تا بتوانیم ضمن تحقق شعار سال، عملکرد استان را در سطح ملی برجسته کنیم.

کد خبر 6581459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها