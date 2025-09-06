برگزاری دور سوم مذاکرات فنی ایران و آژانس در وین

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته رضا نجفی، دور سوم مذاکرات فنی بین ایران و آژانس برای تدوین شیوهنامه اجرای تعهدات پادمانی در وضعیت جدید متعاقب حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هستهای کشورمان، و با عنایت به مصوبه مجلس در این خصوص، طی روزهای جمعه و شنبه در وین برگزار شد و طرفین به تبادل نظر در خصوص نکات مندرج در متن شیوه نامه پرداختند.
