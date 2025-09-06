حقوقدانان حمله اسرائیل و آمریکا به ایران را تجاوز غیرقانونی دانستند

به گزارش خبرنگار مهر محسن محبی شنبه شب در همایش بررسی ابعاد حقوقی جنگ ۱۲ روزه رژیم اسرائیل علیه ایران که در سالن گلشن بجنورد برگزار شد، عنوان کرد: در حقوق بین المللی حمله به خاک کشورها غیرمجاز و ممنوع است و برای متجاوز مسئولیت دارد.

محبی با اشاره به فجایع جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد: نکته کلیدی بررسی ابعاد حقوقی عمل اسرائیل و آمریکا به خاک کشورمان و تأسیسات هسته‌ای هم غیر رسمی و تجاوز است.

رئیس اسبق مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه اقدام اسرائیل و آمریکا غیرقانونی است، افزود: از نظر حقوقی حمله به کشوری در قالب دفاع مشروع نگنجد تجاوز ست.

وی به بررسی تخصصی شکایت ایران علیه اسرائیل در قالب طرح دعاوی و طرح شکایت پرداخت.

دفاع مشروع پیشگیرانه وجاهت قانونی ندارد

عضو هیئت نظارت و پیگیری قانون اساسی در بررسی حمله اسرائیل به ایران گفت: اسرائیل ادعا داشت برنامه استراتژیک ایران نابودی اسرائیل است و برای پیشگیری از حمله احتمالی ایران، به خاک کشورمان تجاوز کرد.

ستار عزیزی به حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای کشورمان هم اشاره و تاکید کرد: آمریکاعنوان کرده ما در دفاع مشروع از اسراییل به ایران حمله کردیم.

عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد به بررسی دفاع مشروع در دولت‌های مختلف اشاره وتاکید کرد: در نظام بین الملل توسل به زور ممنوع است اما در قوانین بین المللی آمده اگر به کشوری‌ها حمله شد، می‌تواند از کشورش دفاع کند

عزیزی به حمله اسراییل به تاسیسات اتمی عراق در سال‌های گذشته عنوان کرد: اصولاً در عرصه ببین المللی و شورای امنیت دفاع مشروع پیشگیرانه وجاهت قانونی ندارد.

بزرگترین زندان روباز قرن در غزه است

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی بجنورد هم در همایش بررسی ابعاد حقوقی جنگ ۱۲ روزه رژیم اسرائیل عنوان کرد: در غزه ۲میلیون نفر را حبس شده‌اند بزرگترین زندان روباز قرن در غزه است.

سید جواد ایلالی به نقض مسلم حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی اشاره و تاکید کرد: اسراییل با استفاده از امپراطوری رسانه به دنبال تغییر حکومت هاست صراحتاً صحبت از تغییر نظام کشور می‌کند.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی با تجاوز به خاک لبنان و سوریه و تجاوز و تعرض به جمهوری اسلامی ایران حاکمیت ملی کشورها را نقض کرده است.

وی به راهکار در دو جبهه سخت و نرم اشاره و عنوان کرد: قطعاً دولتمردان در مسیر دیپلماسی اهداف نظام را پیگیری می‌کنند.