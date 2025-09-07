سهم قانونی شهر بندرعباس از جرائم رانندگی پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب دبیری‌نژاد ظهر یکشنبه در نشست شورای اسلامی شهر بندرعباس که با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان برگزار شد، از اقدامات قوه قضائیه و شورای تأمین استان هرمزگان در بازپس‌گیری اراضی شرق بندرعباس به ارزش حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از دست زمین‌خواران و ایادی رژیم گذشته تقدیر کرد.

وی این اقدام را بی‌سابقه خواند و گفت: بعد از انقلاب، شاید هیچ اقدامی در این سطح و مقیاس برای مردم انجام نشده باشد. جای قدردانی دارد، به‌ویژه از قاضی محترم دادگاه اصل ۴۹ که با صدور رأی عادلانه، این پرونده را به نتیجه رساندند.

لزوم ورود به پرونده اراضی نایبند شمالی

دبیری‌نژاد با اشاره به پرونده‌ای مشابه در منطقه نایبند شمالی، خواستار ورود قوه قضائیه به این موضوع شد و اظهار کرد: برخی افراد بعد از نیم قرن سندهایی ارائه می‌کنند که حتی حدود مشخصی ندارد. مردم متدین و انقلابی آن منطقه تحت فشار و آزار قرار گرفته‌اند؛ همان‌گونه که در شرق بندرعباس اقدام شد، انتظار داریم در نایبند شمالی نیز عدالت اجرا شود.

انتقاد صریح از طرح کدینگ سوخت در هرمزگان

عضو شورای شهر بندرعباس نسبت به اجرای طرح کدینگ سوخت نیز اعتراض کرد و گفت: به جای محدود کردن کارت‌های سوخت در استان‌های مرزی، آمده‌اند و مردم هرمزگان را محدود کرده‌اند! چطور یک شهروند هرمزگان در استان کرمان نتواند سوخت‌گیری کند؟ این نه‌تنها کمکی به مقابله با قاچاق سوخت نمی‌کند، بلکه نوعی ظلم به مردم استان است.

او با کنایه اضافه کرد: گویا دیواری کوتاه‌تر از دیوار مردم هرمزگان پیدا نمی‌شود.

سهم قانونی بندرعباس از جرایم رانندگی کجاست؟

دبیری‌نژاد همچنین با اشاره به کاهش تلفات جاده‌ای در مردادماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته (کاهش از ۱۶ نفر به ۸ نفر)، گفت: این کاهش حاصل نصب فقط ۷ دوربین کنترل سرعت در شهر بندرعباس بوده است؛ اگر سهم قانونی شهر از جرایم رانندگی پرداخت می‌شد، می‌توانستیم زیرساخت‌ها را توسعه دهیم.

وی با استناد به ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی ادامه داد: ۶۰ درصد از جرایم رانندگی باید به شهرداری‌ها و راهداری‌ها پرداخت شود؛ تنها در بندرعباس، سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان جریمه رانندگی ثبت می‌شود، که ۱۲۰ میلیارد تومان آن باید به شهرداری اختصاص یابد، اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون هیچ رقمی پرداخت نشده است.

دبیری‌نژاد در پایان سخنانش، خطاب به مسئولان قضائی حاضر در جلسه گفت: درد ما فقط درد بندرعباس نیست؛ درد همه استان هرمزگان و شهرهایی است که صدایشان به جایی نمی‌رسد. از شما تقاضا دارم با همان دلسوزی که در پرونده‌های قبلی داشتید، برای احقاق حقوق شهر و مردم‌مان در همه این موارد نیز قاطعانه وارد عمل شوید.