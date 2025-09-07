به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید جزایی، در آئین گذشت خانواده‌ای از حکم قصاص با اشاره به اهمیت و نهادینه سازی فرهنگ صلح و سازش در جامعه گفت: بدون تردید سنت حسنه گذشت، همواره مورد تاکید دین مبین اسلام بوده و تا جایی اهمیت دارد که پیامبر اکرم (ص) سازش میان مسلمانان را بالاترین صدقه و احسان برشمردند و فرمودند هیچ صدقه‌ای بالاتر از احسان و سازش در بین امت مسلمان وجود ندارد.

وی افزود: اگر به کلام نورانی خداوند در قرآن کریم هم توجه داشته باشیم ثواب زندگی دوباره بخشیدن به یک فرد، با نجات تمام عالم برابری می‌کند و ماند کسی است که به همه مردم حیات و زندگی دوباره می‌بخشد که این نشان از اهمیت موضوع صلح و سازش دارد.

حجت الاسلام جزایی تصریح کرد: ما در دستگاه قضائی معتقد هستیم که هیچ حکمی بهتر و بالاتر از عفو و بخشش نیست و بهترین شرایط مربوط به زمانی است که یک پرونده و یک مشکل تبدیل به گذشت و بخشش شود و نتیجه نهایی آن رضایت باشد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: هرچند خداوند متعال در اموری که حق الناس است اختیار گذشت و بخشش را به مخلوق خود واگذار کرده و رضایت را در جرایم قابل گذشت به رضایت مخلوقات خود گره زده است.

وی ادامه داد: امروز بسیار خرسند هستیم و انصافاً صحنه گذشت خانوده‌ای از قصاص بسیار صحنه زیبایی است و اطمینان دارم که کرام الکاتبین این صحنه را ثبت و ضبط می‌کند و در نامه عمل این خانواده و اولیای دم ثبت خواهد شد چراکه اجرای حکم قصاص حق طبیعی و شرعی برای اولیای دم است، اما این خانواده امروز از حق شرعی و قانونی خود گذشت کرده و رضایت دادند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: ما در دستگاه قضا مسئول اجرای حکم هستیم و تمام هم و غم ما این است که احکام خود را اجرا کنیم و طبیعتاً در نخستین فرصت این حکم را که قصاص قطعی بود اجرا می‌کردیم چنانچه کرامت و بزرگواری خانواده مقتول وجود نداشت الان جای این فرد بر روی کره خاکی نبود، به سهم خود از کرامت و بزرگواری اولیای دم که این حکم را معطل کردند تا مذاکرات نتیجه داد و امروز این صحنه زیبا به وجود آمد بسیار سپاسگزار هستیم.

وی اضافه کرد: این خانواده با وجود اینکه داغ دل دیده‌اند اما متوجه شدند که ممکن است این خطا به جهت یک لحظه و یک لغزش باشد که شیطان در قالب یک انسان بر فرد غلبه می‌کند و یک عمر پشیمانی به بار می‌آورد، به طور حتم فرد قاتل از کرده خود پشیمان است، اما این پشیمانی حاصلی ندارد و اینجاست که چشم امید فرد باید به بزرگواری و کرامت اولیای دم باشد و تسلیم نظر اولیای دم باشد و چه زیباست که اولیای دم از حق مسلم خود گذشت کردند و حیات و زندگی دوباره‌ای به فرد داده شد.

حجت الاسلام جزایی تصریح کرد: گذشت از قصاص یک فرد به مانند این است که حق زندگی مجدد به همه مردم عالم داده شده است و این امر نشان می‌دهدکه اقدام اولیای دم بسیار ارزشمند است.

وی گفت: خانواده و اولیای دم مقتول با پیوستن به پویش 《به عشق حسین (ع) می بخشم》و به عشق اباعبدالله الحسین (ع)، به عشق امام رئوف و به برکت امام عصر (عج) از حق مسلم خود گذشت کردند و زندگی دوباره‌ای به کسی که مرتکب این جنایت شده، بخشیدند.