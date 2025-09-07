  1. استانها
گذشت خانواده مقتول اراک در حمایت از پویش «به عشق حسین(ع) می‌بخشم»

اراک - رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: خانواده مقتول از قصاص در زندان اراک با پیوستن به پویش》 به عشق حسین(ع) می بخشم》 از حق مسلم خود گذشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید جزایی، در آئین گذشت خانواده‌ای از حکم قصاص با اشاره به اهمیت و نهادینه سازی فرهنگ صلح و سازش در جامعه گفت: بدون تردید سنت حسنه گذشت، همواره مورد تاکید دین مبین اسلام بوده و تا جایی اهمیت دارد که پیامبر اکرم (ص) سازش میان مسلمانان را بالاترین صدقه و احسان برشمردند و فرمودند هیچ صدقه‌ای بالاتر از احسان و سازش در بین امت مسلمان وجود ندارد.

وی افزود: اگر به کلام نورانی خداوند در قرآن کریم هم توجه داشته باشیم ثواب زندگی دوباره بخشیدن به یک فرد، با نجات تمام عالم برابری می‌کند و ماند کسی است که به همه مردم حیات و زندگی دوباره می‌بخشد که این نشان از اهمیت موضوع صلح و سازش دارد.

حجت الاسلام جزایی تصریح کرد: ما در دستگاه قضائی معتقد هستیم که هیچ حکمی بهتر و بالاتر از عفو و بخشش نیست و بهترین شرایط مربوط به زمانی است که یک پرونده و یک مشکل تبدیل به گذشت و بخشش شود و نتیجه نهایی آن رضایت باشد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: هرچند خداوند متعال در اموری که حق الناس است اختیار گذشت و بخشش را به مخلوق خود واگذار کرده و رضایت را در جرایم قابل گذشت به رضایت مخلوقات خود گره زده است.

وی ادامه داد: امروز بسیار خرسند هستیم و انصافاً صحنه گذشت خانوده‌ای از قصاص بسیار صحنه زیبایی است و اطمینان دارم که کرام الکاتبین این صحنه را ثبت و ضبط می‌کند و در نامه عمل این خانواده و اولیای دم ثبت خواهد شد چراکه اجرای حکم قصاص حق طبیعی و شرعی برای اولیای دم است، اما این خانواده امروز از حق شرعی و قانونی خود گذشت کرده و رضایت دادند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: ما در دستگاه قضا مسئول اجرای حکم هستیم و تمام هم و غم ما این است که احکام خود را اجرا کنیم و طبیعتاً در نخستین فرصت این حکم را که قصاص قطعی بود اجرا می‌کردیم چنانچه کرامت و بزرگواری خانواده مقتول وجود نداشت الان جای این فرد بر روی کره خاکی نبود، به سهم خود از کرامت و بزرگواری اولیای دم که این حکم را معطل کردند تا مذاکرات نتیجه داد و امروز این صحنه زیبا به وجود آمد بسیار سپاسگزار هستیم.

وی اضافه کرد: این خانواده با وجود اینکه داغ دل دیده‌اند اما متوجه شدند که ممکن است این خطا به جهت یک لحظه و یک لغزش باشد که شیطان در قالب یک انسان بر فرد غلبه می‌کند و یک عمر پشیمانی به بار می‌آورد، به طور حتم فرد قاتل از کرده خود پشیمان است، اما این پشیمانی حاصلی ندارد و اینجاست که چشم امید فرد باید به بزرگواری و کرامت اولیای دم باشد و تسلیم نظر اولیای دم باشد و چه زیباست که اولیای دم از حق مسلم خود گذشت کردند و حیات و زندگی دوباره‌ای به فرد داده شد.

حجت الاسلام جزایی تصریح کرد: گذشت از قصاص یک فرد به مانند این است که حق زندگی مجدد به همه مردم عالم داده شده است و این امر نشان می‌دهدکه اقدام اولیای دم بسیار ارزشمند است.

وی گفت: خانواده و اولیای دم مقتول با پیوستن به پویش 《به عشق حسین (ع) می بخشم》و به عشق اباعبدالله الحسین (ع)، به عشق امام رئوف و به برکت امام عصر (عج) از حق مسلم خود گذشت کردند و زندگی دوباره‌ای به کسی که مرتکب این جنایت شده، بخشیدند.

