کد خبر 6582934
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹

لحظاتی از قرمز شدن ماه در آسمان تهران

لحظه‌ای که ماه در قاب دوربین به رنگ قرمز درآمد را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

