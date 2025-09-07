دریافت 4 MB کد خبر 6582934 https://mehrnews.com/x38XLC ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹ کد خبر 6582934 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹ لحظاتی از قرمز شدن ماه در آسمان تهران لحظهای که ماه در قاب دوربین به رنگ قرمز درآمد را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ماه گرفتگی از نمای حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) تصاویری از ماه گرفتگی در آسمان تهران طولانیترین خسوف قرن در آسمان ایران رؤیت شد ماه گرفتگی در آسمان قزوین ماهگرفتگی؛ بازی سایهها یا سایه ترس بر آدمها برچسبها پدیده ماه گرفتگی فیلم ماه گرفتگی خسوف تهران
