کانون حمله اسرائیل و استکبار جهانی به خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه سی و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نشست بین المللی هم‌اندیشی بانوان مسلمان در هتل پارسیان آزادی برگزار شد. در این نشست حجت الاسلام شهریاری ضمن خیر مقدم به بانوان مسلمان کشورهای اسلامی، گفت: امروز کانون حمله اسرائیل و استکبار جهانی بر پایه خانواده شکل گرفته است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: نگه داشتن ارزش‌های خانواده نیازمند تلاش زیادی است و فضای مجازی بیشترین آسیب را به کانون خانواده‌ها وارد کرده است.

شهریاری خاطر نشان کرد: بسیاری از جوانان ما به الگوها و آرمان گرایی بیشتر از حد می‌پردازند و این سبب خواهد شد جوانان دچار بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شوند. اکنون زمان آن رسیده است که ما به جوانانمان بیاموزیم آرمان گرایی ممکن است بخش قابل توجهی از عمر آنها را هدر دهد.

در ادامه "زهرا بهروز آذر" معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه خداوند پیامبر گرامی اسلام را با لقب خلق العظیم معرفی کرده است، گفت: در نگاه قرآن پیامبر انسانی است که در بین مردم زندگی می‌کرد و حامی فقرا بود.‌

وی ادامه داد: رسول اکرم حامی زنان بود. نگاه ایشان به زنان نگاهی پر از عزت، باشکوه و با وقار بود ایشان به زنان در جامعه اسلامی جایگاه و مقامی والا دادند.

پور آذر خاطر نشان کرد: پیوند ایران و اسلام در هیچ جای دنیا نمونه ندارد. زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و...... تأثیر شگرفی دارند. زنان ایرانی خالق دستاوردهای نوین در عرصه جامعه هستند.‌

فاطمه فرهمند پور استاد دانشگاه با بیان اینکه انسجام رمز قدرت در مسیر پیروزی است، گفت: عامل اصلی و نقش آفرینی خانواده در جامعه ما اثربخشی قابل توجه دارد.

لیندا طبوش استاد دانشگاه لبنان با اشاره به اینکه زنان در غزه در برابر دشمنان اسرائیلی ایستادگی می‌کنند، گفت: اسلام برای زنان شأن ویژه‌ای در نظر گرفته است. اسلام برای زنان فعالیتی در نظر گرفته است به گونه‌ای که کارهای اجتماعی اقتصادی فرهنگی و… هیچ منافاتی با شخصیت ظریف زنان ندارد. اکنون زنان مسلمان به جایگاه خود در جامعه اسلامی رسیده اند.

سالم دیب بانوی فلسطینی ضمن تبریک ولادت پیامبر اسلام، گفت: اکنون که باید برای ما ایام شادی باشد، روزهای ما سراسر غم و اندوه است. قحطی شدید در غزه بیداد می‌کند، تمام غزه نابود شده است، کودکان دیگر توان ایستادن ندارند. ای مسلمانان باید بدانید اگر اعتقاد ما به خداوند قادر نبود، توان مقابله با دشمن صهیونیستی را نداشتیم. وی ادامه داد: ما امید داریم که پیروزی نزدیک است، اکنون بیایید همه ما صدای مردم مظلوم فلسطین باشیم و در برابر ستمگران بایستیم.

فاطمه بتول سایوز پژوهشگر علوم اسلامی و دکتری ادیان و عرفان از کشور ترکیه با یادآوری اینکه اسلام به زن ارزش داد، گفت: حضرت خدیجه همراه پیامبر به گسترش اسلام کمک کرد. زنان زیادی در عرصه جامعه فلسطینی فعالیت می‌کنند و پا به پای مردان در برابر رژیم غاصب اسرائیلی ایستادگی می‌کنند.

فاطمه آزادی منش از سوریه و فرقان حکیم از عراق سالگرد تولد پیامبر را تبریک و وحدت مسلمانان در برابر دشمنان را ضروری خواندند.

طاهره محقق از افغانستان طرح تعامل برای انسجام وحدت و همدلی را مطرح و می‌گوید: کفار ایالت و تمدن ایجاد کرده اند و ما مسلمانان در حال رقابت و مرزکشی بین خود هستیم. اکنون زمان بیداری امت اسلامی فرا رسیده است.

سید شریف رضوی از هند به جنگ با اسرائیل و جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: قدرت اتحاد در ایران در جنگ با اسرائیل به خوبی نمایان شد. ایران به مسلمانان جهان عزت داد و نام مسلمانان را در جهان طنین انداز کرد.

وجیهه نقوی از پاکستان در این همایش گفت: خدارو شکر می‌کنیم که مقاومت در جهان به قدرت رسیده است و خداروشکر که در چنین زمانی زندگی می‌کنیم.‌

بانو فدوه عبد الساتر از لبنان با اعلام اینکه پیامبر همه را به دور خود جمع کرده و توصیه می‌کرد به ریسمان الهی چنگ بزنید، گفت: جهان اسلام اکنون درگیر رژیم غاصب اسرائیلی است. رژیمی که به تمام کشورهای اسلامی چشم طمع دارد اکنون وحدت یک وظیفه است.

زینب سالم از عراق به ولایت اشاره و گفت: توحید عملی در ولایت مجسم است، ولایت به معنای نزدیکی است. نشست‌بین المللی هم‌اندیشی بانوان مسلمان در پایان با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.

در بیانیه پایانی این نشست آمده است: اکنون نزدیک به دو سال است که از تجاوزات سفاکانه رژیم صهیونیستی به بخش‌هایی از اراضی اسلامی می‌گذرد و با جسارت بی‌شرمانه و رفتار ددمنشانه روز به روز بر عمق و وسعت جنایات خود می‌افزاید. سال گذشته که جمعی از ما بانوان کشورهای اسلامی در چنین نشستی کنار یکدیگر قرار گرفتیم، دامنه تجاوزات اسرائیل چندان فراتر از غزه نرفته بود. اما صهیونیست‌ها با مشاهده رفتار منفعلانه بخش‌های مهمی از جهان اسلام و تنها دیدن ملت مظلوم غزه جسارت آن را یافته‌اند تا تجاوزات وحشیانه خود را به بخش‌های دیگری از سرزمین‌های اسلامی از قبیل کرانه باختری در فلسطین، ضاحیه لبنان، صنعا در یمن و حتی تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران اسلامی توسعه دهند. آری آنها همان کشورها، ملت‌ها و نیروهایی را مورد حمله قرار می‌دهند که در این جهان تصمیم گرفته‌اند، سمت درست تاریخ بایستند و طرف مظلوم را بگیرند همانطور که از برادر و وصی پیامبرشان – امام علی (ع) - آموخته‌اند: «کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا». در این میان لازم است به ایستادگی بانوان ایرانی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد که حقاً با صبر و استقامت خود در برابر انواع مصیبت‌ها و خسران‌های ناشی از تهاجم سبوعانه رژیم صهیونیستی، جلوه دیگری از ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشتند. در پایان ما جمعی از بانوان کشورهای مسلمان در غیاب مؤثر دولت‌های اسلامی در حمایت از مردم مظلوم غزه، لبنان و یمن اعلام می‌داریم؛

۱. سکوت در برابر ظالمان برای شما امنیت نمی‌آورد، بلکه تنها می‌تواند شما را به خادمان مطیع‌ترِ منافعِ نامشروعِ آنها تنزل دهد.

۲. سرنوشت ملت مظلوم غزه از سرنوشت سایر ملل اسلامی در این منطقه جدا نیست و در صورت سکوت و انفعال، آنچه بر سر فلسطینیان می‌رود دامان تمام ملت‌های مسلمان را دیر یا زود خواهد گرفت.

۳. رساندن آب و غذای سالم به مردم غزه – خصوصاً کودکان و زنان – باید به عنوان اصلی‌ترین مطالبه ملت‌های مسلمان مطرح شود و در اولویت اقدامات تمام دولت‌های اسلامی قرار بگیرد.

۴. تحریم همه جانبه رژیم غاصب صهیونیستی نیز باید در دستور کار عموم دولت‌های اسلامی قرار گیرد و هر نوع فعالیت اقتصادی، ارتباط تجاری و … باید مطلقاً ممنوع شود.

۵. همچنین مراتب تشکر و قدردانی خود را از عموم آحاد ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان – خاصه فعالان مدنی، خبرنگاران و به ویژه فعالان حقوق زنان - در سراسر جهان که مسئولانه در کنار ملت مظلوم غزه ایستادند و با راه اندازی راه‌پیمایی‌های هزاران نفری، صدای تظلم خواهی ملت فلسطین را به گوش جهانیان رساندند، اعلام می‌کنیم.