  1. حوزه و دانشگاه
  2. دانشجویی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

سکونت فشرده بیش از ۲ هزار دانشجوی علوم پزشکی هرمزگان در خوابگاه‌ها

سکونت فشرده بیش از ۲ هزار دانشجوی علوم پزشکی هرمزگان در خوابگاه‌ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:بیش از دو هزار دانشجو در خوابگاه‌های دانشگاه به صورت فشرده و باکیفیت نامطلوب سکونت دارند و حدود دو هزار دانشجو نیز از حق بهره‌مندی از خوابگاه محروم‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت؛ شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با تأکید بر محدودیت‌های جدی زیرساختی و کمبود منابع مالی، نسبت به اجرای سیاست افزایش ظرفیت در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی هشدار داد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه‌های آموزشی و رفاهی دانشگاه گفت: «افزایش تحمیلی ظرفیت پذیرش در این رشته‌ها بدون تأمین زیرساخت‌های لازم و سرمایه‌گذاری پایدار، اقدامی غیرکارشناسانه و فاقد توجیه منطقی است که می‌تواند به جای ارتقای شاخص‌های سلامت، به تضعیف جدی بنیان‌های نظام آموزشی و درمانی کشور منجر شود.»

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: بر اساس نیازسنجی‌های دقیق و مقتضیات بومی، این دانشگاه صرفاً در دو رشته پرستاری و کارشناسی فوریت‌های پزشکی امکان افزایش ظرفیت دارد، زیرا استان در این حوزه‌ها با کمبود آشکار نیرو مواجه است. در سایر رشته‌ها، افزایش ظرفیت در شرایط فعلی فاقد عقلانیت مدیریتی بوده و آثار سوء آن بر کیفیت آموزش و سلامت آینده کشور غیرقابل انکار خواهد بود.

دکتر شاهرخی با بیان اینکه ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاه به هیچ عنوان پاسخگوی تعداد دانشجویان نیست، افزود: «امروز بیش از دو هزار دانشجو در خوابگاه‌های دانشگاه به صورت فشرده و با کیفیت نامطلوب سکونت دارند و حدود دو هزار دانشجوی دیگر نیز از حق بهره‌مندی از خوابگاه محروم هستند. این وضعیت، علاوه بر مشکلات رفاهی، پیامدهای اجتماعی و روانی جدی در پی خواهد داشت.»

وی با اشاره به وضعیت آموزشی دانشگاه نیز اظهار داشت: «در حال حاضر با وجود ۴۰۰۰ دانشجو، تنها ۳۳۰ عضو هیئت علمی داریم که بسیاری از آنها طرحی و غیرماندگارند. این نسبت، به هیچ‌وجه استاندارد نبوده و کیفیت آموزش را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.»

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تأکید کرد: اجرای سیاست افزایش ظرفیت، نیازمند بودجه مشخص و سنگین در زمینه احداث خوابگاه، تجهیز آزمایشگاه‌ها، توسعه بیمارستان‌های آموزشی و جذب اعضای هیئت علمی است، در حالی که تاکنون هیچ اعتباری از سوی نهادهای ذی‌ربط در اختیار دانشگاه قرار نگرفته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: «افزایش ظرفیت به‌تنهایی موجب ماندگاری پزشکان در مناطق محروم نخواهد شد. تجربه نشان داده است که پزشکان پس از پایان طرح به دلیل نبود امکانات و مشوق‌های کافی به مراکز استان و کلان‌شهرها مهاجرت می‌کنند. اگر هدف رفع محرومیت است، باید زیرساخت‌های درمانی و رفاهی این مناطق ارتقا یابد و بسته‌های حمایتی مؤثر مانند تسهیلات مسکن، کاهش مالیات و تجهیز مطب ارائه شود.»

شاهرخی در پایان با تأکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صرفاً در رشته‌های پرستاری و فوریت‌های پزشکی امکان افزایش ظرفیت دارد، اظهار داشت: «در سایر رشته‌ها از جمله پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی، افزایش ظرفیت نه منطقی است، نه ممکن، و نه به نفع نظام سلامت کشور. اصرار بر این سیاست، جز کاهش کیفیت آموزش، تحمیل هزینه‌های کمرشکن و تضعیف بنیان‌های سلامت و اتلاف سرمایه‌های ملی نتیجه‌ای نخواهد داشت.»

کد خبر 6584846

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها