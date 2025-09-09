به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت؛ شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با تأکید بر محدودیت‌های جدی زیرساختی و کمبود منابع مالی، نسبت به اجرای سیاست افزایش ظرفیت در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی هشدار داد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه‌های آموزشی و رفاهی دانشگاه گفت: «افزایش تحمیلی ظرفیت پذیرش در این رشته‌ها بدون تأمین زیرساخت‌های لازم و سرمایه‌گذاری پایدار، اقدامی غیرکارشناسانه و فاقد توجیه منطقی است که می‌تواند به جای ارتقای شاخص‌های سلامت، به تضعیف جدی بنیان‌های نظام آموزشی و درمانی کشور منجر شود.»

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: بر اساس نیازسنجی‌های دقیق و مقتضیات بومی، این دانشگاه صرفاً در دو رشته پرستاری و کارشناسی فوریت‌های پزشکی امکان افزایش ظرفیت دارد، زیرا استان در این حوزه‌ها با کمبود آشکار نیرو مواجه است. در سایر رشته‌ها، افزایش ظرفیت در شرایط فعلی فاقد عقلانیت مدیریتی بوده و آثار سوء آن بر کیفیت آموزش و سلامت آینده کشور غیرقابل انکار خواهد بود.

دکتر شاهرخی با بیان اینکه ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاه به هیچ عنوان پاسخگوی تعداد دانشجویان نیست، افزود: «امروز بیش از دو هزار دانشجو در خوابگاه‌های دانشگاه به صورت فشرده و با کیفیت نامطلوب سکونت دارند و حدود دو هزار دانشجوی دیگر نیز از حق بهره‌مندی از خوابگاه محروم هستند. این وضعیت، علاوه بر مشکلات رفاهی، پیامدهای اجتماعی و روانی جدی در پی خواهد داشت.»

وی با اشاره به وضعیت آموزشی دانشگاه نیز اظهار داشت: «در حال حاضر با وجود ۴۰۰۰ دانشجو، تنها ۳۳۰ عضو هیئت علمی داریم که بسیاری از آنها طرحی و غیرماندگارند. این نسبت، به هیچ‌وجه استاندارد نبوده و کیفیت آموزش را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.»

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تأکید کرد: اجرای سیاست افزایش ظرفیت، نیازمند بودجه مشخص و سنگین در زمینه احداث خوابگاه، تجهیز آزمایشگاه‌ها، توسعه بیمارستان‌های آموزشی و جذب اعضای هیئت علمی است، در حالی که تاکنون هیچ اعتباری از سوی نهادهای ذی‌ربط در اختیار دانشگاه قرار نگرفته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: «افزایش ظرفیت به‌تنهایی موجب ماندگاری پزشکان در مناطق محروم نخواهد شد. تجربه نشان داده است که پزشکان پس از پایان طرح به دلیل نبود امکانات و مشوق‌های کافی به مراکز استان و کلان‌شهرها مهاجرت می‌کنند. اگر هدف رفع محرومیت است، باید زیرساخت‌های درمانی و رفاهی این مناطق ارتقا یابد و بسته‌های حمایتی مؤثر مانند تسهیلات مسکن، کاهش مالیات و تجهیز مطب ارائه شود.»

شاهرخی در پایان با تأکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صرفاً در رشته‌های پرستاری و فوریت‌های پزشکی امکان افزایش ظرفیت دارد، اظهار داشت: «در سایر رشته‌ها از جمله پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی، افزایش ظرفیت نه منطقی است، نه ممکن، و نه به نفع نظام سلامت کشور. اصرار بر این سیاست، جز کاهش کیفیت آموزش، تحمیل هزینه‌های کمرشکن و تضعیف بنیان‌های سلامت و اتلاف سرمایه‌های ملی نتیجه‌ای نخواهد داشت.»