به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت از مجتمع خوابگاهی دانشجویی پسرانه امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بازدید کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت در بازدید از خوابگاه امام علی (ع) که با حضور جمعی از مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه برگزارشد، گرامیداشت روز دانشجو را بهانه‌ ای برای قدردانی از تلاش ‌های جوانان این مرزو بوم عنوان کرد و افزود: تمام ارکان دانشگاه ها و وزارت بهداشت، قدردان زحمات دانشجویان با هدف کمک به سلامت مردم هستند.

کریمی تاکید کرد: هدف این است که جایگاه دانشجو را قدر بدانیم و در زمینه‌ های علمی، بالندگی، ورزش و تزکیه اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی تقویت روحیه نشاط در دانشجویان را ضروری دانست و گفت: گفت‌وگوی چهره به چهره با دانشجویان و شنیدن صحبت ‌های آنان از نزدیک، به تسهیل روند رسیدگی به مطالبات کمک می ‌کند.

کریمی با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت معیشتی، آموزشی و جایگاه شغلی دانشجویان در آینده از موارد مهم و در دستور کار وزارت بهداشت است، ادامه داد: بی‌ تردید رویکرد وزارت بهداشت تعالی و عدالت در نظام سلامت است.

به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، اجرای طرح ادغام در آموزش و درمان به این معنا نیست که آموزش و یا درمان از هم جدا هستند، بنابراین تمام معاونان وزارت بهداشت و دانشگاه از نزدیک در جریان روند امور دانشجویان قرار دارند.

وی در جمع صمیمانه با دانشجویان خوابگاهی از نزدیک در جریان صحبت‌ ها و خواسته‌ های دانشجویان قرار گرفت.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در حوزه آموزش‌ های بالینی، درمان بیماران در اولویت قرار دارد، اظهار کرد: دانشجویان باید با دستورالعمل ‌ها، وظایف و قوانین آشنایی داشته باشند و فعالیت ‌های خود را در این چارچوب انجام دهند.

وی خطاب به دانشجویان تصریح کرد: اگر حقوق خود را بشناسید و با قوانین آشنا باشید در تمامی حوزه‌ ها می‌ توانید از آن صیانت کنید، اساتید نیز باید در این راستا بستر مناسب را فراهم کنند.

بازدید از در نمازخانه، اتاق‌ های دانشجویی، کتابخانه و سالن تربیت بدنی این خوابگاه، بخشی از این بازدید بود.

همچنین به مناسبت ۱۶ آذر؛ معاون آموزشی وزارت بهداشت از خوابگاه دانشجویان بین المللی علوم پزشکی تهران بازدید کرد.

دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از خوابگاه دانشجویان بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کرد و با دانشجویان به گفت‌وگوی صمیمانه نشست.

این برنامه از سلسله بازدیدهای معاونین وزارت بهداشت از خوابگاه‌های دانشجویی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو بود. در این بازدید دکتر محمد حسین آیتی معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران و چند تن از دیگر مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه نیز حضور داشتند.

باقری فرد ضمن حضور در اتاق‌های برخی از دانشجویان و گفت‌وگو با آنها از محیط مطالعه، محیط ورزشی و امکانات رفاهی و خوابگاهی بازدید به عمل آورد.

وی همچنین با حضور در جمع دانشجویان غیر ایرانی ساکن در خوابگاه دختران و پسران ضمن تبریک روز دانشجو به سوال‌های آنان در خصوص مسائل آموزشی و رفاهی پاسخ داد.

در ادامه بازدید معاونان وزارت بهداشت در آستانه فرا رسیدن ۱۶ آذر و بزرگداشت روز دانشجو، دکتر فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مجتمع خوابگاهی دخترانه الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بازدید کرد.

دکتر فرشیدی معاون بهداشت، دکتر بنار، مدیر کل امور دانشجویی و دکتر جباری فاروجی رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، دکتر اسماعیلی معاون دانشجویی و فرهنگی و دکتر سهرابی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و دیگر مدیران دانشگاه از مجتمع خوابگاهی دخترانه الزهرا(س) بازدید کردند.

در این بازدید دکتر فرشیدی، ضمن تبریک روز دانشجو به آنان، از نمازخانه، سالن ورزشی، اتاق توزیع غذا و سایر امکانات رفاهی خوابگاه بازدید کرد و در نشست صمیمانه ای با دانشجویان در نمازخانه خوابگاه، ضمن نظر به مسائل مطروحه، به سوال‌های دانشجویان در خصوص مسائل آموزشی و رفاهی پاسخ داد.

دکتر اسماعیلی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با ارائه راهکارهایی به منظور حل مسائل صنفی و رفاهی دانشجویان، حضور معاون و مدیران وزارت بهداشت را همزمان با ایام گرامیداشت مقام دانشجو، به فال نیک گرفته و این اقدام را در تسریع و پیشبرد راهبردهای وزارت بهداشت در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشت و درمان مهم برشمرد.