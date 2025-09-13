به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی زنو، «قاب قصهها»، نمایشگاه عکس و قصه رهیدگان سوختگی از ۲۵ شهریور تا ۱ مهر ۱۴۰۴ در خانهی هنرمندان ایران برگزار میشود.
«قاب قصهها» روایتی جمعی است؛ روایتی از ۱۰ رهیده از سوختگی که هر یک داستانی را زیستهاند و اکنون آن را به زبان تصویر و کلمه با ما در میان میگذارند.این مجموعه از دل یک فرآیند مشترک زاده شد؛ کارگاهی که در آن شرکتکنندگان نوشتن خلاق را تمرین کردند و شیوههای عکاسی با موبایل را آموختند.
این کارگاه فرصتی بود تا هر یک از آنان یاد بگیرد چگونه داستان زندگی خود را با زبان تصویر و روایت شخصی بیان کند و در یک قاب ثبت کند. در این مسیر، رهیدگان سوختگی نه تنها مهارتهای جدید آموختند، بلکه اعتماد به نفس و جسارت بیشتری برای بازآفرینی تجربههایشان پیدا کردند.
در این نمایشگاه، رهیدگان سوختگی سوژهی نگاه دیگری نیستند؛ خودشان خالق قابها و قصهها هستند. هر عکس، دریچهای است به نگاه شخصی و بازتابی است از تجربه زیسته؛ لحظهای که فراتر از نشانههای تن، نیروی زندگی و زیبایی ایستادگی را آشکار میکند.هر قصه، پژواکی است از صدای درونی، اینجا نگاه بیرونی بر دیگری تحمیل نشده، بلکه نگاه درونی مجال حضور یافته است. همین صداست که «قاب قصهها» را زنده و منحصر به فرد میکند.
«قاب قصهها» تلاشی است برای شنیدن صداهایی که کمتر مجال شنیده شدن یافتهاند و برای دیدن زندگیای که با همهی دشواریهایش همچنان ادامه دارد. این نمایشگاه دعوتی است به همدلی؛ تأکیدی است بر قدرت و توان انسان برای برخاستن و ادامه دادن. باشد که در میان این قابها و قصهها، شما نیز پژواک نیروی زندگی را بشنوید؛ نیرویی که از دل تفاوتها و حقیقت زیستن برمیخیزد و به یادمان میآورد جوهرهی انسان، همواره توانِ برخاستن است.
گفتنیاست خانهی هنرمندان ایران در راستای مسئولیت اجتماعی خود، این همکاری را به صورت کاملاً رایگان با مؤسسه مردم نهاد زنو پیش برده است.
