مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از حمایت ویژه این سازمان از زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: در حال حاضر، برخی زنان سرپرست خانوار در قالب غرفه‌داری در حوزه مواد غذایی و سایر محصولات فعالیت دارند.

وی افزود: ما امسال پنج غرفه پوشاک را به این گروه اختصاص داده‌ایم. این اقدام در قالب دور جدید همکاری با اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، به خانم اردبیلی و تیمشان انجام شده است تا این زنان بتوانند فرصت‌های شغلی بهتری پیدا کنند.

مدیرعامل سازمان میادین همچنین از فراهم آوردن فضای نمایشگاهی برای تولیدات زنان سرپرست خانوار در محوطه‌های باز بازارهای میادین خبر داد و گفت: مثلاً در بازار پیامبر منطقه ۵، حدود هفت تا ده غرفه در فضای باز با استفاده از داربست‌ها ایجاد شده که زنان سرپرست خانوار تولیدات خود را در اینجا عرضه می‌کنند.

بختیاری‌زاده با اشاره به همکاری‌های مستمر سازمان میادین با اداره کل امور بانوان اظهار داشت: این همکاری‌ها همچنان ادامه دارد و هدف ما تقویت حضور زنان سرپرست خانوار در عرصه‌های مختلف اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار برای آن‌ها است.

وی در پایان تأکید کرد که سازمان میادین به دنبال توسعه و گسترش این نوع همکاری‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید برای این قشر از جامعه است تا بتوانند با حمایت‌های لازم نقش فعال‌تری در بازارهای محلی ایفا کنند.

