جلد نهم کتاب تفسیر معاصرانه قرآن به قلم سید حسین نصر منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلد نهم کتاب تفسیر معاصرانه قرآن کریم به قلم سید حسین نصر و همکاران، ترجمه و تألیف انشاالله رحمتی انتشار یافت.

در این جلد ترجمه و تفسیر سوره‌های مجادله، حشر، ممتحنه، صفّ، جمعه، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم، ملک، قلم، حاقّه، معارج، نوح، جنّ، مزّمّل، مدّثّر، قیامت، انسان، مرسلات، حدید آمده است.

در مقدمه این کتاب آمده است: «این جلد بخشی از تفسیر معاصرانه قرآن کریم، است. این تفسیر هر چند به زبانی معاصرانه و بر مبنای عالی‌ترین سطح پژوهشی به رشته تحریر درآمده است، لیکن سیر آن بر مبنای تحقیقات محققان و مستشرقان غربی یا روشن فکران مسلمان غربزده تعیین نشده است؛ چه ممکن است اینان قرآن کریم را چونان متنی دارای اهمیّت دینی بررسی کنند، ولی آن را کلام راستین خداوند ندانند. این تفسیر بر مبنای ایمان به معصومیّت قرآن کریم، و با مراجعه روش‌مند به سنت اسلامی کلاسیک، و به ویژه تفاسیر معتبر سنیّان و شیعیان بر این متن مقدّس تألیف شده است. هدف این است که خواننده را با شیوه‌های علمی مختلف فهم و تفسیر قرآن از جانب مسلمانان، به مدت چهارده قرن آشنا کند. در عین حال به خواننده کمک می‌کند تا از آن سنت ریشه‌دار فهم و تفسیر قرآن برای پاسخگویی به پرسش‌های دینی و معنوی خویش یاری بگیرد. نویسندگان در مقام تفسیر بسیاری از آیات از پرسش‌های انسان امروز که تجربه زیستن در دنیای مدرن را دارند، غفلت نکرده‌اند. هم در پرتو خود قرآن کریم و هم در پرتو سنت عقلی و معنویت اسلامی که در دامان این متن بالیده است، پاسخ‌های خردپسندی برای آن پرسش‌ها به دست می‌دهند. برای مثال در مباحثی مانند تعدد ادیان، نسبت میان اسلام و دیگر ادیان ابراهیمی، وحدت مذاهب اسلامی، وجاهت اخلاقی شریعت اسلامی، این شیوه خردپسندانه کاملاً مشهود است. به لحاظ روش تحقیق، ارجاعات درون متنی، و بیان ارتباط میان آیات (تفسیر قرآن به قرآن) می‌توان این اثر را اثری کاملاً کلاسیک دانست. این مجموعه در ده جلد، به علاوه جلد دیگری که به جستارهای «پیوست» اختصاص دارد و نوعی تفسیر موضوعی است، انتشار خواهد یافت.»

