انتقال سیم کارت و خط تلفن متوفی چگونه امکان پذیر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، پس از فوت هر فرد، تمامی اموال او شامل اموال منقول و غیرمنقول، طلبها و بدهیها، به وراث منتقل میشود. سیم کارت و امتیاز خط تلفن ثابت نیز از جمله این داراییها هستند که طبق قانون قابلیت انتقال به وراث را دارند.
بر اساس قوانین موجود، انحصار وراثت سیم کارت به معنای طی مراحل قانونی برای تقسیم داراییها است. این مراحل شامل اخذ گواهی انحصار وراثت از مرجع قضائی، پرداخت مالیات بر ارث، اعطای وکالت رسمی در صورت لزوم و مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت یا مخابرات برای انتقال مالکیت است. کارشناسان حقوقی یادآور میشوند که سیم کارت متوفی به طور خودکار قطع نمیشود و تنها در صورت عدم پرداخت قبوض آبونمان، امتیاز آن سلب خواهد شد.
برای انجام انحصار وراثت سیم کارت، ارائه مدارکی همچون گواهی انحصار وراثت به همراه گواهی فوت، استشهادیه محضری، وکالتنامه رسمی (در صورت نمایندگی)، مدارک هویتی وراث و کارت ملی ضروری است. پس از طی این مراحل، مالکیت سیم کارت میتواند به یکی از وراث یا شخص ثالث منتقل شود. در صورت مسدودی سیم کارت، وراث با ارائه مدارک فوق به دفاتر پیشخوان، میتوانند درخواست رفع مسدودی کنند.
در زمینه فروش سیم کارت متوفی، کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که این کار تنها با رضایت همه وراث امکانپذیر است. در صورت عدم توافق، هر یک از وراث میتواند از دادگاه درخواست فروش سیم کارت در مزایده را داشته باشد و مبلغ حاصل بر اساس سهمالارث تقسیم شود. همچنین، یک وراث میتواند پس از قیمتگذاری، سهم سایر وراث را پرداخته و مالکیت سیم کارت را به نام خود منتقل کند.
انتقال خط تلفن ثابت نیز مراحل مشابهی دارد که شامل اخذ گواهی انحصار وراثت، پرداخت مالیات، اعطای وکالت و مراجعه به مخابرات یا دفاتر پیشخوان برای انتقال مالکیت است.
کارشناسان حقوقی همچنین یادآور میشوند که استفاده از سیم کارت متوفی به خودی خود جرم محسوب نمیشود، اما در صورت ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع با این سیم کارت، فرد مرتکب به مجازات قانونی خواهد رسید.
در نهایت، آگاهی از مراحل قانونی انحصار وراثت سیم کارت و خط تلفن ثابت میتواند از بروز اختلافات میان وراث جلوگیری کرده و فرآیند انتقال یا فروش این اموال را تسهیل کند.
