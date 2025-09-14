کلنگ احداث مدرسه اولیا استان ایلام در شهرستان چرداول به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز یکشنبه همزمان با آیین کلنگ زنی و خشت گذاری ۳۲ مدرسه اولیا در سراسر کشور که با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و ارتباط وبیناری مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها برگزار شد، کلنگ مدرسه اولیا استان ایلام در شهرستان چرداول با حضور ایرج زینی وند، مسئولان اداره کل نوسازی و فرماندار این شهرستان به زمین زده شد.

این واحد آموزشی قراراست در قالب نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی با ۶ کلاس درس وبا کمک‌های اولیا دانش آموزان و خیرین سراسر استان ساخته شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان در حاشیه برگزاری این مراسم با بیان اینکه هدف اجرای نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی کمک از مردم برای مردم و در راستای توسعه فضاهای آموزشی است، گفت: باید با استفاده از این ظرفیت مدارس سنگی و فرسوده استان را نوسازی کنیم برای همین منظور ۱۲۴ واحد آموزشی در قالب این طرح قرار گرفته و امیدواریم با همکاری و کمک خیرین و اولیا دانش آموزان و همه دغدغه مندان تعلیم و تربیت به این مهم برسیم.

وی همچنین از اولیا دانش آموزان و خیرین علاقه مند به مدرسه سازی خواست تا با مراجعه به سامانه الکترونیکی به نشانی besazemadrese.ir و انتخاب استان ایلام و پروژه مدرسه اولیا، کمک‌های خود را این امر اختصاص دهند.