  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

تمدید مهلت ارسال اثر به جشنواره «سینماحقیقت»

مهلت ارسال و ثبت اثر برای حضور در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، علاقه‌مندان برای حضور در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۳۱ شهریور فرصت دارند. با توجه به تمدید مهلت دریافت اثر، از اول مهر سامانه بسته شده و دریافت اثر به پایان می‌رسد.

نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» شامل مسابقه ملی، مسابقه بین‌الملل، جایزه شهید آوینی، بخش رقابتی ایران، مسابقه فیلم‌های دانشجویی، مسابقه عکس نگاه مستند، عکس به مثابه داستان، بخش‌های غیررقابتی، رویدادهای پژوهشی و آموزشی و بزرگداشت است.

علاقه‌مندان باید در panel.irandocfest.ir ثبت نام و اثرشان را بارگذاری کنند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم ۱۹ تا ۲۵ آذر برگزار می‌شود.

ندا زنگینه

